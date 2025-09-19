Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de Administrație și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova. În cărți pentru a deveni director fără concurs este Gheorghe Cristinescu, consilier județean AUR, care a mai trecut până acum pe la PNL, USR și Plus. Deși recunoaște că nu are experiență în domeniul energiilor regenerabile, singurul candidat nominalizat în această funcție susține că are un plan de redresare bazat pe activitatea din domeniul privat. Anunțul de concurs nu a fost publicat pe site-ul companiei, dar consilierul județean a aflat ”întâmplător” de această oportunitate.

O companie înființată pentru o groapă de gunoi

Încă din 2002, Consiliul Județean Prahova este acționar 100% la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova.

În spatele acestei denumiri bombastice, obiectul de activitate îl reprezintă de fapt administrarea rampei de gunoi de la Vălenii de Munte. Care este aproape plină și unde se depozitează în special deșeuri din construcții.

Pentru asta, compania are director general, contabil, auditor, consiliu de administrație și AGA, fiecare angajat sau membru în CA fiind remunerat.

Salariul directorului: 9000 de lei

De exemplu, fostul director general, Adrian Manta, care a demisionat, a declarat venituri salariale în 2024 de la compania CJ Prahova de 108.000 de lei. Adică 9000 de lei pe lună!

De asemenea, fiecare membru din Consiliul de Administrație a încasat anual 24.000 de lei. Din această structură de conducere fac parte Barbu Mihail (PSD), Matei Ionuț (PNL) Alexandra Pițigoi (neafiliată politic). Iar Adunarea Generală a Acționarilor este formată din Cornel Moise (PMP) și Silviu Boroșteanu (USR).

Singurul candidat la funcția de director interimar

După demisia dircetorului Manta, astăzi a fost convocată o ședință comună a Consiliului de Administrație și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru numirea unui director interimar.

Singurul nume propus este consilierul județean AUR, Gheorghe Cristinescu. Acesta a fost în trecut agent comercial și, după cum recunoaște, nu are experiență în domeniul în care vrea să activeze la ”stat”.

Contactat de Observatorul Prahovean, Cristinescu a declarat: ”Trebuie să privim în viitor. Eu nu am experiență în domeniul energiilor regenerabile, am însă experiență în management. Sunt director comercial și am un plan pentru redresarea companiei. Aștept și eu decizia în ceea ce privește numirea mea după ședința de astăzi”.

”Am aflat întâmplător de concurs și mi s-a cerut CV-ul”

Potrivit actului constitutiv al Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova, directorul este numit de consiliul de administrație care stabilește criteriile de selecție asistat de un expert independent.

Pe site-ul companiei nu există însă vreun anunț privind concursul pentru funcția de director interimar. Întrebat cum a aflat de concurs, unicul candidat Gheorghe Cristinescu a declarat: ”Am aflat întâmplător și mi s-a cerut CV-ul”, fără să mai ofere alte detalii. Cum a aflat? Cine i-a cerut CV-ul?

Cine este Gheorghe Cristinescu

Gheorghe Cristinescu a intrat în politică ca membru PNL, apoi a trecut la USR și ulterior la Plus. Acum este membru AUR. Acesta a declarat pentru Observatorul Prahovean că a fost exclus din PNL pentru că a inițiat un proiect benefic comunității, apoi și-a dat demisia din USR, înainte de a fi exclus și că a renunțat la Plus după ce a fuzionat cu USR. În prezent este membru AUR și consilier județean din partea partidului condus de George Simion.

Potrivit declarației de avere, Cristinescu are două terenuri în intravilanul localităților Starchiojd și Măgurele, o casă în Starchiojd și un autoturism Dacia. La capitolul venituri a declarat două contracte de muncă la Concret Comerț SRL, respectiv Caretta SRL în valoare totală de 69.000 de lei, adică 5750 lei/lună.

USR Prahova cere transparență

USR Prahova a reacționat pe Facebook privind modul în care va fi numit directorul Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova.

”În Prahova, interesul public riscă să fie din nou pus în plan secund, printr-o numire controversată la conducerea Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile.

Potrivit mai multor surse, într-o ședință comună a Consiliului de Administrație și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ar urma să fie propus pentru funcția de director general Gheorghe Cristinescu.

Consilier județean și de profesie agent de vânzări, acesta nu are nicio pregătire pentru a conduce o companie de asemenea dimensiuni. Singurul său atu este faptul că, după ce a trecut prin aproape toate partidele, s-a oprit în AUR, formațiunea care îl susține pentru acest post” este mesajul USR Prahova.

Organizația politică susține că în acest caz va fi vorba tot de o numire pe criterii politice.

”Comentarii răutăcioase”

Cristinescu a reacționat la postarea USR Prahova astfel:

”În legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public, doresc să precizez că acestea sunt doar parțial reale, multe dintre ele reprezentând comentarii răutăcioase generate de frustrarea unor foști colegi din USR pentru faptul că am ales să plec din partid.

Opțiunea de a părăsi USR s-a datorat schimbării de direcție a formațiunii. Viziunea mea conservatoare nu mai corespundea cu programul politic al partidului, care s-a transformat dintr-un partid antisistem într-o marionetă a acestuia.

Reacția USR de a mă ataca personal pentru posibilitatea de a ocupa această funcție îmi confirmă faptul că decizia mea a fost una corectă.

Experiența profesională și studiile in management pe care le-am urmat mă recomandă pentru această poziție. Această oportunitate se bazează exclusiv pe pregătirea mea preofesională.

În plus, activitatea desfășurată în mediul privat, împreună cu posibila colaborare cu echipa CSPER Prahova, îmi oferă cadrul necesar pentru a contribui în mod real la realizarea unui Plan de Redresare”.