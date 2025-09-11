- Publicitate -

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști români și străini într-o expoziție de artă murală.

- Publicitate -

Astfel, clădirile vechi, care nu mai sunt folosite de ani buni, au fost ”pictate” și au devenit opere de artă stradală.

Vineri, 12 septembrie, de la ora 17:00,  veți avea ocazia de a le admira într-un tur ghidat în cadrul unui eveniment deosebit, care marchează deschiderea Anualei de Artă Urbană Artown Now. Intrarea este liberă.

În aceeași seară și locație, oaspeții vor asista la un moment de poezie,  intim și ludic, al poetei Rozana Mihalache.

Administrație

Funcționarii din Primăria Câmpina intră în grevă de avertisment

Grevă de avertisment în Primăria Câmpina începând cu data de 15 septembrie. Motivul? Lipsa de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr....
- Publicitate -

Petrecerea va culmina cu un concert Corina Sîrghi, acompaniată de Cătălin Răducanu la pian și se va încheia cu un program special al DJ-ului Bianca  Oance.

Anuala de Artă Urbană Artown Now începe pe 12 septembrie și ține până pe 12 octombrie. O lună întreagă în care orașul respiră altfel: prin muralele noi din oraș, în parcuri remodelate, în intervențiile urbane din gară, în locuri unde nu te aștepți. Prin expoziții, tururi, concerte, teatru, seri de poezie, ateliere.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Hoți alergați de polițiști în Ploiești. Au fost prinși și reținuți

0
Doi tineri cu vârste de 17 și 21 de...
Sport

Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

0
Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova,...
Viața Prahovei

Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...
Eveniment

Lucrări în bătaie de joc pe DN1: Unul muncește restul se uită

0
Un nou episod al bătăii de joc din partea...
Eveniment

Cinci polițiști cercetați în urma crimei de la Lipănești

0
Cinci polițiști din Prahova, dintre care doi șefi, sunt...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

5
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Oana Toma -
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

Roxana Tănase -
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

Corina Matei -
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Ștefan Vlăsceanu -
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
- Publicitate -

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

Marius Nica -
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

Bianca Ionescu -
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

Oana Toma -
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean