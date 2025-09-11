Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști români și străini într-o expoziție de artă murală.

Astfel, clădirile vechi, care nu mai sunt folosite de ani buni, au fost ”pictate” și au devenit opere de artă stradală.

Vineri, 12 septembrie, de la ora 17:00, veți avea ocazia de a le admira într-un tur ghidat în cadrul unui eveniment deosebit, care marchează deschiderea Anualei de Artă Urbană Artown Now. Intrarea este liberă.

În aceeași seară și locație, oaspeții vor asista la un moment de poezie, intim și ludic, al poetei Rozana Mihalache.

Petrecerea va culmina cu un concert Corina Sîrghi, acompaniată de Cătălin Răducanu la pian și se va încheia cu un program special al DJ-ului Bianca Oance.

Anuala de Artă Urbană Artown Now începe pe 12 septembrie și ține până pe 12 octombrie. O lună întreagă în care orașul respiră altfel: prin muralele noi din oraș, în parcuri remodelate, în intervențiile urbane din gară, în locuri unde nu te aștepți. Prin expoziții, tururi, concerte, teatru, seri de poezie, ateliere.