Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului din administrația publică locală, care afectează primăriile de comune, i-a determinat pe mulți angajați din Prahova să declanșeze o grevă spontană.

Astfel, în mai multe primării din Prahova, precum Măgurele, Blejoi, Măgureni, Aluniș, Berceni, Predeal Sărari și Starchiojd, angajații nu lucrează cu publicul astăzi.

”Traversăm o perioadă în care administrațiile locale sunt puse la grea încercare. Este esențial să rămânem uniți și să transmitem un semnal clar că primăriile trebuie sprijinite, nu împovărate.

Susțin ferm acțiunea de protest și cred că doar împreună putem apăra interesele comunităților pe care le reprezentăm.

Este important să fim solidari și să dăm dovadă de unitate” a transmis Vasile Diaconu, primarul comunei Măgurele și președintele Asociației Comunelor din România, filiala Prahova.

UPDATE: Mesajele protestatarilor din Primării

La intrarea în mai multe primării din județ au apărut afișe cu mesaje precum: „Mai puțină Primărie=Mai multă murdărie”, „Nu suntem jumătăți de om”, „Impozite locale duble colectate la Primărie și donate la Guvern” și „Noi vom fi slugă la doi stăpâni” Cetățenii noștri vor fi impozitați la dublu”.

mesaje protest primarii

UPDATE Comunicatul Sindicatului Național SCOR al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România

După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie BOLOJAN, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici.

Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut.

În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii.

În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor.

Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie BOLOJAN – „meniul pentru săraci”, grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus.

Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului.

Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea „jumătății de funcționar public” prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!

Pentru toate aceste motive, de mâine, pe termen nedeterminat, intrăm în protestul care poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anuntat la circ, cu râma care zboară.

Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie.

Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model – vii la primărie și constați că …AZI NU ZBOARĂ!!

Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale!

