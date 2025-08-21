Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

De ce nu curge apa la robinete în multe localități din Prahova? Observatorul Prahovean prezintă astăzi explicația directorului Hidro Prahova, dar și scuzele publice ale președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Există o explicație…

Despre lipsa apei în Prahova am scris și vom mai scrie. Pentru că situația a devenit dramatică. Zeci de localități primesc apă cu program sau deloc. La Jugureni, oamenii au trăit mai bine de o lună fără pic de apă la robinet. Abia acum curge un firicel, insuficient pentru nevoile de bază.

În exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, directorul Hidro Prahova, Andrei Bontic, confirmă gravitatea situației, în interviul video de mai jos.

„În partea de sud și sud-est a Prahovei, între Mizil și Urlați și în zona Dealu Mare, sursele de apă s-au diminuat cu peste 50% în ultimii nouă ani, în timp ce consumul a crescut foarte mult”, spune Andrei Bontic.

Un diagnostic rece, dar devastator pentru mii de oameni. Nu e vorba doar de sud, ci și de alte localități unde robinetul curge, în cel mai bun caz, o oră sau două pe zi. Restul timpului, vine aer pe conducte.

Apel la clienții Hidro Prahova să nu mai consume multă apă

Directorul Bontic vorbește și despre soluții: proiecte pe fonduri europene și investiții proprii. Dar soluțiile par a fi tot promisiuni, în timp ce oamenii cară găleți de la fântâni sau se descurcă cum pot în plină caniculă.

„Fac apel la populație să consume responsabil apa, mai ales acolo unde sursele sunt reduse”, spune șeful Hidro Prahova.

Un apel care sună ironic pentru cei care oricum nu mai au ce consuma. Vara aceasta, în plină caniculă, locuitorii din 16 orașe și comune primesc apă cu porția.

Președintele CJ Prahova, scuze publice

În același timp, Hidro Prahova se laudă cu unul dintre cele mai mari tarife din țară: 20 lei/mc. Preț de lux pentru un produs pe care, de multe ori, nu îl livrează. Doar că setea oamenilor nu poate fi trecută la „consum responsabil”.

Prezent ieri la Aluniș pentru prezentarea unei investiții în infrastructura de apă și canalizare a comunei, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu (PSD) le-a cerut scuze publice localnicilor pentru criza apei.

