Directorul CNMV Ploiești și-a dat demisia

Gabriel Țaga, directorul Colegiului Național Mihai Viteazul Ploiești, și-a dat demisia.

Informația a fost confirmată de Gabriel Țaga pentru Observatorul Prahovean.

”Ieri, 21 mai 2025, am decis să îmi dau demisia din funcția de director al Colegiului Național Mihai Viteazul Ploiești, după 22 de ani în această funcție, având în vedere că mă simt hărțuit după trei luni în care, controale succesive făcute instituției pe care o conduc m-au determinat să am suspiciunea rezonabilă că se dorește înlăturarea mea din această funcție, deși eu sunt singurul din această ecuatie care am fost numit prin concurs național”, a declarat profesorul Țaga.