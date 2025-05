Cum ”albește” statul industria jocurilor de noroc online

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a pus în dezbatere publică ”un plan de acțiune dedicat funcționalizării procedurii de autoexcludere, cu scopul de a proteja persoanele vulnerabile și de a asigura respectarea principiilor jocului responsabil”. În realitate, susține unul dintre puținii foști dependenți care a câștigat în instanță lupta cu marile companii de jocuri de noroc, statul protejează domeniul online, care reprezintă 80% din piața de miliarde de lei anual.

- Publicitate -

Cristian Vîlcu, un ploieștean care a reușit să câștige mai multe procese cu companiile de jocuri de noroc, a tras un semnal de alarmă cu privire la demersul ONJN de schimbare a legislației.

Afirmații eronate și manipulative

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu cel care este și autorul unei scrisori deschise transmise autorităților și care poate fi accesată la finalul textului.

Reporter: Cum ați descoperit problemele din propunerea ONJN?

- Publicitate -

Cristian Vîlcu: Eu monitorizez comunicarea instituției, alături de numeroși foști dependenți de jocuri de noroc, avocați și juriști implicați în această ”luptă” în care statul, din păcate, nu este de partea cetățenilor.

Care sunt principalele probleme pe care le-ați constatat?

În planul de implementare al mecanismului de autoexcludere, ONJN susține că „dintr-o eroare de tehnică legislativă”, textul legal privind autoexcluderea nu ar fi aplicabil operatorilor online.

- Publicitate -

Se mai susține că există două tipuri distincte de autoexcludere, că nu sunt prevăzute termene și că nu există o procedură clară care să protejeze eficient jucătorii vulnerabili. Aceste afirmații sunt nu doar eronate juridic, ci și manipulative în esență, fiind formulate astfel pentru a crea artificial impresia că până acum legea nu era clară, iar nerespectarea ei de către operatori și tolerarea ei de către ONJN ar putea fi scuzabilă.

Autoexcluderea este reglementată clar și unitar pentru toți operatorii – inclusiv online Contrar afirmațiilor din planul ONJN, autoexcluderea este deja reglementată explicit și aplicabilă atât pentru jocurile de noroc în locații fizice, cât și pentru cele la distanță.

Ce înseamnă, concret, asta?

- Publicitate -

Prin formularul nou de autoexcludere, au fost eliminate complet jocurile de noroc online. Practic, jucătorii trebuie să facă solicitare de autoexcludere pentru fiecare platformă, în condițiile în care sunt mii de astfel de domenii. Este o misiune imposibilă pentru dependenți și o amnistie a operatorilor, în condițiile în care online are o pondere uriașă, de 80%, în piață.

Există o lege, dar nu se aplică

Cum rămâne cu cei care se autoexclud de la ”păcănelele” care au împânzit orașele?

Să știți că și acum există o metodă foarte bine pusă la punct de autoexcludere, dar care nu se aplică. Operatorii sunt obligați să transmită la ONJN fiecare solicitare de autoexcludere, numai că acest lucru nu se întâmplă.

- Publicitate -

În plus, statul este vinovat că până acum nu a fost în stare să facă operațională baza de date online cu persoanele care au cerut să nu mai poată paria. Este și motivul pentru care am câștigat numeroase procese și implicit, mi-am recuperat o parte din banii pierduți la jocurile de noroc. Ar mai fi și propunerea aberantă a ONJN ca un element cheie al industriei, contul unic, să devină o sugestie.

Ce se va întâmpla în această situație?

Contul unic nu este un simplu element tehnic sau un artificiu de platformă – el este un mecanism esențial de reglementare și control, instituit prin lege pentru a proteja atât consumatorii, cât și interesul statului. Acesta are o dublă funcție.

- Publicitate -

Pentru stat asigură trasabilitatea fiscală și evitarea dublului joc contabil; confirmă că operatorul licențiat plătește corect taxele anuale, contribuțiile speciale și garanțiile financiare (cf. OUG 77/2009); permite identificarea beneficiarilor reali ai activității economice, evitând interpușii sau rețelele paravan.

Pentru jucător: garantează aplicarea unitară a măsurilor de protecție (autoexcludere, limite etc.); împiedică inducerea în eroare prin apariția de „operatori fictivi” sub aceeași licență; asigură un mecanism clar de recuperare a sumelor și de soluționare a litigiilor.

Dacă se va aplica propunerea ONJNN, am avea un sistem paralel, periculos, în care: un singur operator licențiat ar putea deschide zeci de site-uri diferite, fiecare cu branduri, grafici, condiții proprii, ceea ce se și întâmplă la unii operatori; fiecare site ar putea cere crearea unui cont nou, ignorând istoricul și autoexcluderea de pe celelalte; jucătorii nu ar mai ști cine este operatorul real, cui se adresează în caz de litigiu sau ce reglementări se aplică; taxele și garanțiile ar putea fi fraudate, pentru că s-ar declara activitate redusă per site, deși în realitate este o rețea masivă sub o singură licență.

- Publicitate -

Din declarațiile dvs. reiese că ONJN este o instituție a statului care mai degrabă protejează interesele companiilor, nu ale cetățenilor.

Exact așa se întâmplă. De exemplu, consiliul consultativ este format, cu o singură excepție, din reprezentanți ai industriei jocurilor de noroc. Așa se explică de ce pachetul legislativ propus nu a avut nici măcar o obiecție din partea lor.

Scrisoarea deschisă a lui Cristian Vîlcu poate fi accesată aici: SCRISOARE DESCHISA_Cristian VILCU

- Publicitate -

Propunerea legislativă a ONJN este disponibilă aici: Proiect-Ordin-procedura-de-autoexcludere-si-retragere-a-consimtamantului-privind-autoexcluderea