De ce nu scapă primarii de Hidro Prahova? Doar unul a reușit

Tarifele mult prea mari, pierderile de apă, dar și colaborarea greoaie. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care, în 2024, mai mulți primari din Prahova au anunțat că vor să renunțe la serviciile Hidro Prahova, operatorul regional de apă și canalizare. Unul singur a reușit, ceilalți lovindu-se de proceduri birocratice, dar și de pretențiile financiare ale operatorului.

Lovitura cea mai mare a venit, însă, de la 1 ianuarie 2025, în momentul în care clienții operatorului de apă și canalizare, Hidro Prahova, au aflat cu stupoare că vor plăti tarife majorate considerabil.

Tariful a crescut la apă cu 30,6%, respectiv la 9,66 de lei/mc/exclusiv TVA, respectiv cu 21%, la 8,85 lei/mc, exclusiv TVA pentru canalizare.

Demersuri la Băicoi pentru a ieși din ADI APĂ

Primarul din Băicoi, Marius Constantin (PUSL) susține că primele demersuri demarate, încă din 2024, a fost de ieșire din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei”.

„Primul demers demarat a fost aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local de ieșire din ADI Apă. Am făcut adresă, în 2024, la ADI Apă prin care informam despre decizia Consiliului Local, iar ca răspuns mi-au trimis o adresă prin care solicitau banii înapoi, motivând că suntem prinși în POIM, pentru realizarea unui rezervor de apă și cu schimbarea rețelei pe câteva străzi.

În martie 2025 am transmis o adresă la ADI Apă prin care am solicitat să ni se comunice suma pe care trebuie să o dăm, în condițiile în care din 2016 până în prezent localitatea nu a beneficiat de nicio investiție. Supărarea nu este că nu am beneficiat de investiții, ci pentru prețul mult prea mare și pierderile de minimum 60%.

Le-am comunicat celor de la ADI Apă că pe facturile actuale nu există rubrica pierderi, ceea ce înseamnă că prețul practicat de Hidro Prahova acoperă cheltuielile, pierderile și inclusiv profitul.

Dacă existau investiții erau reduse pierderile ceea ce ar fi însemnat o reducere a tarifelor practicate cu cel puțin 40%.

În continuare așteptăm un răspuns din partea celor de la ADI Apă, pentru că nu vreau să fac un demers fără o bază legală și fără a cunoaște costurile, care din punctul meu de vedere nu pot include decât cel mult un studiu de fezabilitate”, a precizat Marius Constantin, primarul orașului Băicoi.

La Blejoi procedura durează de un an

Consiliul Local Blejoi a votat anul trecut o hotărâre privind ieșirea din ADI Apă Prahova și implicit rezilierea contractului cu operatorul Hidro Prahova. Motivul invocat a fost același ca și în alte localități: tarifele foarte mari practicate de operatorul de apă și canalizare al Consiliului Județean Prahova.

Contactat de Observatorul Prahovean, Adrian Dumitru (PSD), primarul comunei Blejoi a transmis că procedura de reziliere a contractului cu Hidro Prahova este în curs de finalizare. ”Sperăm ca până la finalul anului să putem organiza licitația pentru un nou operator” a declarat edilul.

Doar Primăria Puchenii Mari a reziliat contractul cu Hidro Prahova

Primarul din Puchenii Mari, Constantin Negoi (PNL), susține că decizia de renunțare la serviciile Hidro Prahova a fost luată încă din 2024.

„La Puchenii Mari am renunțat, încă din 2024, la serviciile Hidro Prahova. Decizia a fost luată pentru că exista o colaborare greoaie. Tot anul trecut, la Puchenii Mari a fost înființată o societate care se ocupă de furnizarea de apă și servicii de canalizare, la care Consiliul Local este acționar majoritar. Prin hotărâre de Consiliu Local au fost aprobate și tarifele practicate de noul operator, tarife care sunt cu mult mai mici față de ce era înainte. Trebuie precizat că avem apă potabilă din sursă proprie, din forajele existente pe raza localității”, a precizat Constantin Negoi, primarul comunei Puchenii Mari.

Petiție împotriva Hidro Prahova la Breaza

Reamintim că și alte primării din Prahova au anunțat intenția de a rezilia de contractele cu Hidro Prahova. Printre acestea se numără Cocorăștii Colț și Plopeni, iar în urma crizei apei de la Breaza, peste 1000 de locuitori au cerut rezilerea contractului. De altfel compania a și fost amendată de ANPC, după o vizită a lui Cristian Popescu Piedone.