Compozitorul Mihai Alexandru, victima unui site-clonă emag

Reclamele mincinoase fac tot mai multe victime. Printre acestea se numără și compozitorul și muzicianul Mihai Alexandru, fost chitarist al trupei Iris. Acesta a povestit pentru Observatorul Prahovean ce i s-a întâmplat.

- Publicitate -

”În urmă cu vreo lună, pe Facebook mi-a apărut o reclamă ca fiind din partea emag cu o reducere masivă la un espressor Phillips, de la 1200 șa 209,99 de lei. Mai mult, produsul avea transport gratuit și o garanție cinci ani.

Am accesat site-ul care părea a fi cel al emag, am completat câmpurile obligatorii și am făcut plata online, cu cardul. Credeam că am profitat de un chilipir, apoi văzând că nu mai vine produsul am verificat mai bine ce am făcut și mi-am dat seama că am fost victima escrocilor.

Vreau să publicați ce mi s-a întâmplat pentru a nu cădea și alții în plasa lor. Să știți că reclama aceea îmi apare în continuare pe Facebook, semn că afacerea ilegală încă funcționează.

- Publicitate -

Mă gândesc să fac plângere la poliție. Nu înțeleg de ce emag nu reacționează” ne-a declarat muzicianul Mihai Alexandru.

Observatorul Prahovean a refăcut ”circuitul” fraudei mai jos, site-ul care clonează cea mai mare platformă de vânzări online fiind emag-romania.co

Redacția noastră a solicitat un punct de vedere și reprezentanților emag, dar până la data publicării nu am primit reacția companiei.

- Publicitate -

Reclama falsă care rulează pe Facebook

Site-ul clonă emag, către care ești direcționat de reclamă

După ce alege produsul, acesta apare în coșul de cumpărături

Apoi, victima este direcționată către o pagină de plată

Odată efectuată plata, banii ajung la escroci.

Menționăm că pe parcursul navigării, programul de securitate cibernetică Bitdefender ne-a atenționat de mai multe ori că site-ul respectiv, emag-romania.co este unul periculos și că operațiunile de plată sunt folosite de hackeri.

Cum îți poți da seama că este o fraudă

Verifică pagina de Facebook care generează reclama. În cazul de față apare asta:

- Publicitate -

Verifică site-ul dacă este de încredere. Așa poți descoperi, în cazul de față, că numărul de contact nu există, iar adresa sediului firmei este cea a unui restaurant Mc Donalds din Cluj Napoca: