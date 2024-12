Am fost să văd Târgul de Crăciun de la Craiova. Prețuri, impresii și imagini

Am vizitat ieri Târgul de Crăciun de la Craiova și vă las câteva impresii la ”cald”. Eu zic că merită să bați durmul până la Craiova și chiar nu vei avea impresia că te-ai ”sacrificat” pentru copii :).

Aș vrea să încep cu drumul. Noi am avut în planul excursiei mai multe opriri, una dintre ele fiind la Târgoviște. Am rămas surprinsă de cât de mult s-a schimbat în bine acest oraș. Cei care spun că nu avem nevoie de UE să facă o vizită acolo și să vadă saltul uriaș făcut prin investiții din fonduri europene. Drumurile, transportul și domeniul public, toate sunt cu mult peste ce oferă Ploieștiul, care a ratat fondurile europene.

Revenind, de la Târgoviște până la Craiova drumurile sunt foarte bune, așa că timpul a trecut relativ repede.

Când am ajuns în Craiova am fost impresionată de cât de bine arată, cel puțin în zona centrală. Clădirile au fost renovate, drumurile sunt ok, zici că ești într-un oraș occidental. Vorba aceea, până nu vezi nu crezi!

Târgul de Crăciun este, cu adevărat, o atracție turistică. Am ales ziua de marți pentru a evita aglomerația și bine am făcut, pentru că în weekend am înțeles că nu ai loc să arunci un ac!

Pe scurt: iluminatul festiv e fain, căsuțele comercianților arată bine, iar prețurile sunt ca la orice alt târg de Crăciun. De exemplu, o cană cu vin fiert costă, în medie 12 lei, un burger 35 de lei, un ceai 12 lei, o ciocolată caldă 19 lei.

Pentru că am fost și la Sibiu, pot să spun că cel de la Craiova este mai fain.

Punctul de atracție îl reprezintă sosirea în fiecare seară a lui Moș Crăciun, pe o sanie suspendată, la înălțime, care îi fascinează pe copii.

Nu vreau să vă mai plictisesc cu detalii așa că vă las mai jos imagini de la fața locului:

