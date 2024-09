Trebuie vizat carnetul de elev pentru transportul gratuit în Ploiești? Răspunsul TCE

Toți elevii care învață în Ploiești beneficiază și în anul școlar 2024-2025 de transport gratuit pe toate traseele deservite de societatea TCE.

Având în vedere că în această perioadă solicitările elevilor sunt numeroase, Observatorul Prahovean l-a întrebat pe directorul soctietății de transport public din Ploiești, Nicolae Alexandri, dacă pentru a intra în posesia legitimației elevii trebuie să prezinte carnetul vizat pe anul școlar care abia a început?

”Este nevoie de prezentarea carnetului de elev la punctele de eliberartea a legitimațiilor de tranport gratuit. Nu este nevoie de viza pe anul școlar 2024-2025, se eliberează legitimații și dacă este vizat carnetul pe anul școlar trecut în primele 30 de zile de la începerea școlii” a declarat directorul TCE Ploiești, Nicolae Alexandri.

Tonetele TCE de unde pot ridica elevii legitimațiile de transport gratuit în Ploiești:

Stație Lamaița, de luni până vineri, între orele 6:30-20:30

Stație Coreco Sud, de luni până vineri, între orele 6:30-20:30

Casieria Colectoare- Sediul T.C.E. Str.Găgeni nr. 88, de luni până vineri, între orele 7:00-20:00.

Stația Armoniei, de luni până vineri, între orele 7:00-15:00

Stația Podul Înalt, de luni până vineri, între orele 7:00-15:00

Documentele necesare eliberarii autorizatiei de călătorie gratuită sunt:

– carnetul de elev, vizat pentru anul scolar in curs, care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani;

– adeverinta emisa de unitatea de invatamant pentru anul scolar in curs, in original, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani;

– cardul national de elev, precum si cartea de identitate, in original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de nastere in copie, pe suport hartie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

NOTA: In primele 30 de zile de la inceperea anului scolar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul scolar anterior sau adeverinta emisa de unitatea de invatamant pentru anul scolar in curs, pentru eliberarea titlului de calatorie gratuit.