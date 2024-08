„Coma” vine la Ploiești. Granița dintre bine și rău pe scena de la Republik Fest

La începutul anilor 2000 lua ființă Coma, o trupă de rock alternativ care, treptat, și-a făcut un nume sonor pe piața muzicii din România. În weekendul 6-8 septembrie 2024, trupa Coma va veni la Bucov, la Republik Fest, pentru că festivalul reunește artiști altfel, care vor concerta altfel pentru un public… altfel.

„Noi nu facem muzică comercială, facem ce ne place pentru sufletul nostru”, a mărturisit Dan Costea, vocea și chitara Coma, și în glasul lui se simte plăcerea pentru ceea ce face și, mai puțin interesul pentru aspectul comercial. Probabil și acesta este motivul pentru care le iese atât de bine ceea ce fac, toți membrii trupei trăiesc așa cum le place și fac ceea ce le place. Și au timp pentru toate: și pentru muzică, și pentru familie, și pentru hobby-uri.

„Cred că acum, după ce ne-au albit părul și bărbile, au început să ne meargă toate atât de bine”, mai spune amuzat Dan, precizând că media de vârstă a Coma este, în prezent, de aproximativ 45 de ani.

Pentru anul viitor se pregătesc pentru aniversarea a 25 de ani de existență Coma. „Vrem să facem ceva deosebit, asta e clar. Nu știm încă dacă este vorba de un concert mare sau de un album, dar clar vom face ceva”, dezvăluie solistul.

În primăvara lui 2023, Coma au lansat cel mai recent album, intitulat „Acordul Părinților”, care cuprinde „o serie de șase piese introspective ce exploreaza multidimensionalitatea spectrului muzical al universului sonic Coma”.

„Piesa mea preferată este Calista, de pe acest album”, spune Dan, și da, dacă asculți versurile îți dai seama de ce. Este o piesă cu profunde mesaje și concluzii ale lumii actuale în care trăim, este despre sufletul copiilor, iar linia melodică, dacă mai bine de jumătate este caldă și calmă, se întrerupe brusc, cu violență, așa cum, uneori, face și viața.

De ce „Coma”?

„La noi totul se leagă… de la logo la numele trupei, totul se leagă de dualitate, de extreme. Și logo-ul nostru, este „pana și bâta”, două contrarii care ne reprezintă cel mai bine muzica.

Numele vine de la ceea ce reprezintă starea de comă, granița dintre viață și moarte. Coma te ține la graniță, la granița dintre „pană și bâtă”, la granița dintre bine și rău. Te bucuri de versuri poetice, calme, pline de înțelesuri, pe o melodie caldă, și apoi te trezești la realitate, dur, ca și cum cineva ți-a dat cu bâta-n cap…”, explică numele metaforic al trupei, Dan Costea.

La „Coma” muzica și versurile pieselor sunt extreme: calde și reci, calme și dure, pene și bâte. Pe scurt, sunt stări de comă care nu știi ce îți rezervă niciodată: viață sau moarte.

Despre „Coma”

De-a lungul celor aproape 25 de ani de existență, Coma a cântat în deschiderea concertelor unor trupe/artiști precum Deftones, Ozzy Osbourne, Linkin Park, Korn, The Cure, Incubus, 21 Pilots, Bring Me The Horizon, Sepultura, Therapy?, Soulfy, Architects, Ignite, Hed PE, Harmful feat Billy Gould (Faith No More), Born from Pain, Skunk Anansie, Biohazard, Dog Eat Dog.

Cea dintâi piesă lansată în 2024 cheamă copiii din noi la pogo, la agitație, la descărcarea energiei în mod pozitiv. Se numește “Mai Multe Zâmbete”, iar trupa a avut ocazia să o cânte în fața a peste 30.000 de oameni la festivalul Electric Castle, în deschiderea trupei Bring Me The Horizon.

Trupa îi reunește, în prezent, pe Cătălin Chelemen (voce principală), Răzvan Albu (tobe), Dan Costea (voce, chitară), Sorin Petrescu (chitară bas), Răzvan Rădulescu (DJ Hefe – scratchuri, efecte, keys) și Matei Tibacu-Blendea (chitară).

În weekendul 6-8 septembrie 2024, Coma va veni la Ploiești, pentru a fi parte a show-ului incendiar care se anunță la Republik Fest Bucov.

Mesajul Coma pentru publicul de la Republik Fest:

