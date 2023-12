Haosul urbanistic din Ploiești continuă. Primăria reziliază contractul cu Univeristatea ”Ion Mincu” pentru noul PUG

Primăria Ploiești a demarat luna aceasta rezilierea contractului încheiat în 2014 cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București pentru realizarea Planului Urbanistic General. În lipsa acestui document, Urbanismul Primăriei Ploiești funcționează după un PUG din 1999, prelungit în 2009, iar rezultatul se vede: în ultimii ani au apărut în oraș blocuri în zone de case și cartiere noi pe aceeași infrastructură depășită de drumuri și utilități.

Recent, consilierul PNL Aurelian Tudor a solicitat conducerii Primăriei Ploiești stadiul proiectului privind realizarea unui Plan Urbanistic General, care ar trebui să-l înlocuiască pe cel elaborat în 1999 după care funcționează Direcția de Urbanism.

În răspunsul primit de consilier de la Direcția de Urbanism, document semnat de primarul Andrei Volosevici și arhitectul șef al Ploieștiului, Veronica Rădună, se arată că pe data de 6 decembrie 2023, a fost transmisă către Direcția Juridică notificarea de reziliere a contractului de prestări servicii pentru realizarea Planului Urbanistic General încheiat acum nouă ani cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București.

Motivul invocat a fost nerespectarea obligațiilor contractuale, exact ceea ce Observatorul Prahovean reclama încă de anul trecut într-o serie de articole publicate pe această temă. În document se precizează că noul PUG se afla în etapa a treia de elaborare.

”Deși Ploieștiul are nevoie urgentă de un PUG (actualul expirat de ani de zile), precum și de un Regulament actualizat și modern, mai avem de așteptat ani buni încă…” a fost reacția consilierului PNL, Aurelian Tudor, după primirea răspunsului de la primărie.

Consilierul liberal solicitase Urbanismului din Primăria Ploiești actualizarea regulamentului astfel încât dezvoltatorii imobiliară să respecte anumite condiții, precum culori unitare, un număr minim de locuri de parcare, spații verzi sau platforme de colectare a deșeurilor și a aflat astfel că noul PUG nu va mai fi elaborat.

Reamintim că Observatorul Prahovean a publicat numeroase articole pe tema contractului privind noul PUG încheiat de Primăria Ploiești și Universitatea Ion Mincu” din București, arătând că întârzierile enorme în elaborarea celui mai important document urbanistic al Ploieștiului au efecte dezastruoase pentru cetățeni.

Contractul a fost semnat în 2014, termenul de realizare fiind 23 de luni

În luna septembrie a anului 2014, Primăria Ploiești încheia un contract cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, în asociere cu Mina-M Com SRL, pentru realizarea unui nou plan urbanistic general. Deși termenul de finalizare a lucrării era de 23 de luni, în prezent s-a ajuns abia la etapa a treia din cele șase stabilite în contract.

Documentul integral poate fi descărcat de aici: contract-pug

Valoarea totală a contractului a fost stabilit la data semnării la valoarea de 929.000 de lei plus TVA în valoare de 222.960 lei. Pentru primele trei etape, prestatorul trebuia să încaseze aproximativ 60% din valoarea contractului.

Observatorul Prahovean a solicitat explicații pentru întârzierea nejustificată a realizării noului PUG atât Primăriei Ploiești, în calitate de beneficiar, cât și conducerii Universității Ion Mincu, în calitate de prestator de servicii achitate de la bugetul local.

Aflați de AICI cum a încercat să explice, în 2022, conducerea Universității Ion Mincu din București de ce după aproape opt ani de la semnarea contractului documentația a ajuns abia la etapa a treia din cele șase prevăzute în documentul respectiv!

Tot anul trecut, Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești să facă publice sumele achitate. Așa am aflat că până atunci Primăria Ploiești a achitat asocierii dintre Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București cu firma Mina-M Com SRL aproape 530.000 de lei, echivalentul a peste 100.000 de euro.

Situația plăților poate fi accesată aici: plati-mincu

După lansarea în dezbatere publică, Observatorul Prahovean a atras atenția asupra calității îndoielnice a memoriului care a stat la baza noului PUG al Ploieștiului.

Documentul conține numeroase informații vechi, unele din 2010, deși stă la baza PUG-ului din 2022, pasaje copy-paste și extrase dintr-o consultare publică efectuată cel mai probabil la scurt timp după semnarea contractului dintre universitate și Primăria Ploiești, respectiv toamna anului 2014.

Doar așa se explică de ce în memoriul respectiv apar informații precum viitorul Parc Municipal Vest, spitalul de pediatrie în clădirea Petrom, imobil în care Primăria Ploiești își are sediul de mai bine de patru ani, faptul că orașul nostru are ”patru rafinării” etc.

În lipsa PUG-ului, Ploieștiul a devenit raiul dezvoltatorilor imobiliari

Efectele unui PUG din 1999 se văd la tot pasul în Ploiești. Așa s-a ajuns ca zonele de case ale orașului să fie înțesate de blocuri mai mari sau mai mici. Ori în situația ca imobile valoroase din punct de vedere arhitectural să fie demolate pentru ca pe terenurile respective să se ridice blocuri de locuințe.

Mai grav, așa au fost construite cartiere întregi, pe o infrastructură depășită, fără locuri de parcare sau platforme de depozitare a deșeurilor suficiente, ca să nu mai vorbim de spații verzi.

Consecințele dezvoltării edilitare și urbanistice haotice din ultimii ani le resimțim direct fiecare dintre noi. Ele se manifestă ambuteiaje, poluare, stres și toate ”beneficiile” pe care le aduce lipsa de viziune în dezvoltarea orașului. Ne costă pe fiecare timp, sănătate și ceea ce generic denumim ”diminuarea calității vieții”.

Din păcate, actuala administrație s-a complăcut în această situație, dovadă fiind că din 2018 până în prezent, în secțiunea Actualizare și revizuire PUG de pe site-ul primăriei, ploiesti.ro, fiind postate doar două anunțuri în luna mai, respectiv iunie 2022.

Merită amintit faptul că înainte de contractul cu universitatea Ion Mincu, Primăria Ploiești a mai cheltuit inutil 300.000 de lei, din bani publici, pentru un nou PUG, în anul 2011. Atunci, contractul semnat, în vara anului 2009, cu firma Toping Company, a fost reziliat.