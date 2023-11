Medaliat cu Aur, ploieșteanul Albert Vlădescu nu primește bursă de merit. Are, însă, sute de colegi cu note de 2 și 3, răsplătiți pentru „performanță”

El este Albert Vlădescu, micul ploieștean care a luat Aurul la Salonul Internațional de Invenții și Inovații de la Timișoara. Are 13 ani și este în clasa a VII-a acum la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești. A terminat clasa a VI-a cu media 9,47. Albert nu ia bursă de merit. Nu… „merită”, așa a considerat ministrul Deca. Iau, însă, colegi de-ai lui (aproape 300 numai de la școli din Prahova), cu medii chiar sub 2. Iar ca Albert sunt mii de alți copii în județ.

În vară, Albert a luat Aurul la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, de la Timișoara. Din 307 participanți, persoane adulte, el, micul Mihai Albert Vlădescu, din Ploiești, a obținut locul I cu propulsorul ionic. O invenție realizată în atelierul bunicului, din comuna Filipeștii de Târg. O invenție pentru care juriul de la Timișoara i-a recomandat să solicite cerere de brevet de invenție înregistrată la OSIM. Iar răspunsul băiatului a venit atât de natural și inocent: „mintea nu mi-o poate fura nimeni!”

Băiatul a terminat clasa a VI-a cu media 9,47. Nu muncește pentru note, o face pentru el și viitorul său. E suficient de mare, însă, să înțeleagă nedreptatea care i se face lui și altor mii de colegi de la școli din județ. A aflat că în Prahova sunt 263 de bursieri „de merit” cu note sub 5. 73 dintre ei au medii între 3 și 4. Alți 155 cu note între 4 și 5, la fel, sunt răsplătiți pentru „performanță”. Absolut revoltător, 11 colegi de-ai lui Albert primesc burse de merit pentru medii de 1 și 2.

„Cum să explicăm copilului nostru de 13 ani, multiplu medaliat cu aur la saloane internaționale de inventică și inovare, elev al clasei VII-a de matematică a Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești, că, având media generală 9,47 obținută într-o clasă de copii excepționali, că nu îndeplinește condițiile acordării unei burse de merit, dar că acestea se acordă la copii cu medii generale 5 și sub 5!?

Cum să explic unui copil care și-a reprezentat țara la saloane internaționale de inventică și inovare faptul că țara sa îl consideră nedemn pentru acordarea unei burse de merit? Nu avem cum să îi explicăm. Dar cu certitudine, explicată sau nu, această situație reprezintă un argument extrem de puternic pentru Albert în vederea alegerii unor studii aprofundate și a unei cariere în afara României”. ne-a spus, profund dezamăgită, mama lui Albert, Sarah Vlădescu.

Reacția lui Albert cu referire la o astfel de nedreptate făcută lui și altor mii de colegi pare cea a unui om cu o maturitate emoțională incredibilă: „La 13 ani, preocupările mele tehnice, orientate spre electronică, informatică aplicată, robotică, electricitate și magnetism mi-au adus recunoașterea unor jurii internaționale ale unor saloane de inventică și inovare internaționale. Pentru unele dintre rezultatele muncii mele am primit recomandarea de brevetare la OSIM și sunt în plin proces de concretizare a unui asemenea demers.

Dar nu am primit recunoașterea sistemului național de învățământ. Am media anului anterior de studii 9,47 și nu am obținut bursă de merit. Am aflat că alți copii, cu medii inferioare celei obținute de mine, obțin aceste burse. În această situație, ce încurajează Ministerul Învățământului, mediocritatea și / sau sub-mediocritatea? Uitați-vă la panglicile de care sunt fixate unele dintre medaliile mele de aur. Reprezintă tricolorul românesc. Mă întreb, pentru cât timp aceste medalii vor fi susținute, pe pieptul meu, de tricolorul românesc? Sunt sigur că și dumneavoastră vă întrebați”.