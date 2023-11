De vorbă cu Mihai Raneti, ploieșteanul care dezvoltă primul creier artificial din lume: „Industria de IT din România nu mai există”

La nivel mondial numele ploieșteanului Mihai Raneti, și al companiei înființată de acesta, CyberSwarm, este mult mai cunoscut decât în orașul său. Cyber Swarm este un startup românesc care realizează un procesor de cybersecurity apreciat la nivel global, startup care atrage investiții de milioane de dolari. Mihai Raneti este omul care a făcut primul pas major în crearea primului creier artificial din lume: ”NPU One funcționează ca parte a unui ecosistem tehnologic numit Swarm Nervous System, într-un mod similar unui creier biologic. Poate învăța, reînvăța, recunoaște, cu un consum de energie nesemnificativ.

- Publicitate -

Ecosistemul include kitul de dezvoltare, o soluție de securitate, true random generator precum și partea de software”, spune omul de știință.

Cu ocazia prezenței sale la Maratonul de Programare Code Envision de la Ploiești, organizat de Asociația Eurospirit, Observatorul Prahovean și Supermarket la Cocoș la inițiativa elevului olimpic Liviu Popa, am reușit să stăm puțin de vorbă cu privire la direcția în care România se îndreaptă și cum vede el viitorul acestei țări.

Despre realizarea lui cea mai mare până în acest moment, NPU One, nu a avut de spus decât că totul a fost foarte simplu. „Ne-a venit ideea de vreo 5-6 ani. Ne-am găsit proiectul și ne-am apucat să facem cel mai greu lucru, un lucru de care IBM-ul, Intel-ul nu au vrut să se apuce. Ne-am apucat să facem cel mai greu lucru și… a început să ne iasă”, a povestit Mihai Raneti pentru Observatorul Prahovean.

Citește și: Ploieșteanul Mihai Raneti a făcut un pas major pentru a crea primul creier artificial din lume

„Noi am vrut să facem lucrul cel mai greu pentru că acel lucru nu era dispus nimeni să-l facă (…) Și asta ne-a creat un mare avantaj competitiv, nu mai poate să facă nimeni așa ceva. Și acolo a fost găselnița: să faci cele mai grele lucruri la care nimeni nu se uită”, a mai spus omul de știință.

În prezent, au oferte pentru a-și muta birourile la Washington. „Trag eu să mai rămânem cu ceva în România, că altfel n-ar avea niciun sens. Consider că trebuie să fac asta pentru ca, peste 30-40 de ani, când s-o mai trezi lumea, cei de atunci să n-o ia de la zero, să o ia de la un pic mai sus de zero”, spune Raneti.

Antreprenorul nu a putut însă să dezvăluie mai multe deoarece se poartă în acest moment mai multe discuții la nivel mondial, care trebuie întâi concluzionate. Dar a acceptat cu deschidere să vorbească despre România și valorile acestei țări.

- Publicitate -

Problema României se poate explica în două cuvinte: dor și horă

„Problema României se poate explica în două cuvinte: dor și horă. Adică ne pare rău și ne învârtim în cerc”. Cele două cuvinte sunt unice și caracterizează limba română. Ele nu mai sunt regăsite în nicio altă limbă. Din păcate, în opinia lui Mihai Raneti, tocmai cele două cuvinte, și înseamnătatea lor, sunt cele care ne caracterizează ca popor.

Întrând în detalii, pe categorii și subiecte, marea problemă a țării, pe care el a reușit să o identifice este aceea că România și-a pierdut expertiza tehnologică. „Noi nu mai putem face lucruri (aici, în România – n.r.). De exemplu am făcut noi prima diodă după 30 de ani. Și am reușit să o facem aici pentru că am insistat noi să o facem aici. Dar România și-a pierdut grav expertiza tehnologică”, este de părere Mihai Raneti.

Raneti este de părere că și învățământul românesc este într-un declin constant. „Noi am făcut expertiză. Gândiți-vă că, la facultatea de matematică, se dau ecuații de gradul I la examen în anul II de facultate” (…) Acesta este nivelul! Nivelul a scăzut foarte mult…”

- Publicitate -

Ce se întâmplă cu olimpicii și care sunt oamenii care au viitor în România

În ciuda a ceea ce afirmă antreprenorul, România are constant rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile internaționale de profil… matematică, fizică, informatică.

Mihai Raneti nu neagă aceste rezultate, dar consideră că, la un moment dat, toți acei olimpici „cad”. „Acolo ne-a dus mentalitatea. Au atins un vârf maxim și apoi pică…”. El mai consideră că cei care au ajuns departe, cei care au realizat cu adevărat ceva, au fost, și sunt în continuare, cei care provin din zona de mijloc (medium level) a performanțelor școlare.

„Nu olimpicii sunt cei care fac ceva. Ei ajung până la un nivel din capacitate și apoi, 80-90% din ei cad. Daniel David a observat asta (rectorul Universității Babeș Bolay – n.r.). Pentru că ei s-au obișnuit așa, este o mentalitate anume…”, spune antreprenorul.

- Publicitate -

La aplicabilitate în practică și la rezultate Raneti se așteaptă ca acestea să vină mai mult din zona medie a nivelului școlar. „La rezultate mă aștept mai mult la cei din zona medie așa, nu la olimpici… Uitați-vă la cei care au fost acum 4-5 ani olimpici… Nu s-a mai auzit de ei… De ce? Pentru că au căzut…”, spune Raneti. „Mie nu mi-a plăcut ce a spus Daniel David, dar are dreptate”, concluzionează CEO-ul CyberSwarm, și el fiind interesat și urmărind parcursul olimpicilor din ultimii ani.

Citește și: Povestea ploieșteanului care a inventat primul creier artificial din lume

O mare pierdere pentru România este și scăderea nivelului de dificultate la concursuri și olimpiade. Acestea, în opinia specialistului, sunt mult mai simple acum decât erau în urmă cu 20 de ani.

Nu neagă existența olimpicilor și rezultatele lor. „Da, sunt niște vârfuri, corect. Avem niște vârfuri. Dar nu putem să ne uităm doar la vârfuri. Trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă la un moment dat cu vârfurile, unde se integrează, dacă se integrează în România, și ce se întâmplă cu ei după aia. Iar căderea lor este de-a dreptul șocantă. Iar majoritatea nu se mai ridică…”, spune Mihai Raneti

- Publicitate -

„România nu este o națiune rezilientă. Reziliența se dezvoltă prin expunerea constantă la greu. Noi fix asta nu facem! Iar olimpicii, deși sunt ok, eu doar învață, învață și învață pentru că asta este calea lor, simplă… Dar când dau de următoarea etapă, ce fac? Cădere!”, mai spune CEO-ul Cyber Swarm.

Suntem buni la olimpiade, avem rezultate mondiale, dar nu este suficient. Pentru a se face înțeles, Mihai Raneti îl dă exemplu pe înotătorul David Popovici care, prin performanțele sale la nivel mondial, dovedește faptul că avem resurse din punct de vedere genetic. „Dar suntem capabili? La nivel de echipă, nu! Mentalitatea acolo se vede! Noi, la nivel de echipă, în orice, suntem dezastru!”, spune antreprenorul.

Industria de IT din România nu mai există

O altă afirmație șocantă a lui Mihai Raneti a fost aceea că „Industria de IT în România nu mai există de 10 ani!”.

- Publicitate -

Potrivit spuselor sale, în București există doar 5.000 de programatori iar restul reprezintă „suport IT”. Faptul că avem industrie IT este doar „o mare capcană în care ne-am obișnuit să credem”. Mulți IT-iști au plecat din țară, iar cei care au rămas, oferă suport. „Dacă lucrează la Oracle, lumea consideră că lucrează în IT. Nu e chiar așa… Există sales suport IT, HR suport…”, explică CEO-ul Cyber Swarm.

În sprijinul afirmațiilor sale aduce nevoile celor din companiile de recrutare care, constant, caută IT-iști, adică programatori.

În ceea ce privește numărul de programatori din țară, acesta se ridică, la ora actuală, potrivit estimărilor lui Mihai Raneti, la 15-20.000 în total. Dar aceștia sunt din toate categoriile (foarte buni, buni, medii, etc.).

„Suntem o țară de consum, în care vor veni din ce în ce mai mulți migranți din afară, acei migranți își vor face un rost aici, sunt mai serioși ca noi în anumite lucruri, așa că România, așa cum este ea acum, va dispărea”.

Deși prevede un viitor sumbru pentru România, Mihai Raneti pare că totuși mai lasă „o portiță deschisă” tocmai prin faptul că încă lucrează de aici, din țară, că încă încurajează tinerii de aici să facă ceva și este alături de ei oferindu-le șanse și oportunități.

„Trebuie să mergem înainte, trebuie să rezolvăm lucrurile altfel, trebuie să gândim altfel”, concluzionează CEO-ul Cyber Swarm la finalul discuției.