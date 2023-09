Șoferul TCE Ploiești care a accidentat mortal două persoane la distanță de un an este cercetat pentru ucidere din culpă – Precizările IPJ Prahova

Cazul șoferului de troleibuz din Ploiești, sub roțile căruia două persoane și-au pierdut viața, la distanță de un an fără două zile, a suscitat interes major în rândul opiniei publice. Cei care aflaseră despre cele două tragedii s-au întrebat de ce durează cercetarea de aproape doi ani și de ce șoferul a avut dreptul de a conduce, după ce a fost implicat în primul accident.

Am prezentat pe larg ambele cazuri, tragediile fiind surprinse de camera de bord a troleului condus de același șofer.

Pe larg, despre primul caz, în articolul: Doi pietoni decedați în Ploiești, într-un interval de un an și același șofer de troleibuz la volan. O situație șocantă și o anchetă care trenează

Detalii despre cel de al doilea caz în articolul de aici: Relatarea fiului victimei și imaginile care preced accidentul

Cum primul accident s-a produs pe 30 decembrie 2021, iar cel de al doilea pe 28 decembrie 2022, iar probele sunt cât de poate de relevante în ambele cazuri, am insistat pentru aflarea stadiului cercetări, solicitând precizările de la IPJ Prahova.

IPJ Prahova: ”Având în vedere solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, (…) vă comunicăm următoarele:

Aspectele sesizate fac obiectul dosarului penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești cu numărul 103/P/2022, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de ucidere din culpă, prev. și ped. de art. 192 alin. 1 și 2 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

La acest moment dosarul penal se află în lucru la Biroul Rutier, în stadiul de cercetare penală ”in personam”, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești cu propunere legală.

De asemenea, prin ordonanța nr. 103/P/2023 s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize criminalistice, în vederea lămuririi tuturor circumstanțelor producerii accidentului din data de 30.12.2021 și a accidentului din data de 28.12.2022.

Totodată, prin ordonanța nr. 103/P/2023, procurorul de caz i-a interzis inculpatului să conducă vehicule pentru care este necesară deținerea permisului de conducere.

Solicitarea va fi anexată (în original) la dosarul penal pentru a fi avută în vedere pe parcursul cercetării penale.”

Revenim cu detalii pe parcursul evoluției etapelor de cercetare.