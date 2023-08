Bianca Mihai, o tânără din Ploiești, care a reușit să termine șefă de promoție una dintre cele mai grele facultăți din țară: „Sunt unul dintre oamenii care construiesc zi de zi universul pe care și-l imaginează”

Născută și crescută la Ploiești, Bianca Mihai, o tânără de 23 de ani reușește să demonstreze că un un tânăr capabil își poate îndeplini visurile atunci când vorbim despre formarea profesională, fără să se teamă că nu poate învăţa orice, astfel încât să exceleze în domeniul pe care şi l-a ales. Bianca Mihai a absolvit Colegiul Național „I.L.Caragiale”, profil mate-info, intensiv engleză. Odată terminat liceul, tânăra ploieșteancă a avut un vis: să meargă la o facultate spre care se îndreaptă preponderent băieții. Bianca a reușit să demonteze, astfel, un mit. Nu doar că a absolvit, dar a terminat șefă de promoție Facultatea de Electronică,Telecomunicații și Tehnologia Informației de la Cluj Napoca. Modestă din fire și extrem de sinceră, Bianca are și un principiu de viață după care își ghidează fiecare pas: „succesul nu este final, eșecul nu este fatal”.

- Publicitate -

În 2019, odată cu terminarea liceului, Bianca Mihai a lăsat Ploieștiul și s-a îndreptat spre Cluj Napoca. Și-a ales o facultate grea, dar nu a conceput nicio secundă să-și abandoneze visul.

„Nu au fost niște ani ușori, dar am ținut mereu la disciplină, iar mintea mea era formată să rețină informații. Mi-a fost greu, însă, să mențin un echilibru între viața personală și școală. Mi-am dat seama, însă, că dacă îmi gestionez timpul corect, pot reuși. Mi-am ridicat singură ștacheta, am muncit enorm și rezultatele nu au întârziat să apară. Nota 10 la licență a venit natural, la fel și media finală cu care am absolvit ca șefă de promoție, 9,23. Eu sunt unul dintre acei oameni care speră și care construiesc zi de zi universul pe care şi-l imaginează”, ne-a mărturisit Bianca.

Bianca a ţinut un discurs emoţionant la festivitatea de închidere a cursurilor universitare. A ţinut să le mulţumească tuturor celor care au contribuit la succesul său, în special cadrelor didactice atât de la facultate, cât şi de la colegiul ploieștean pe care l-a absolvit printre primii. „Nu o notă perfect rotundă, nu un teanc de diplome fac parte din definița succesului. Și nici nu te definesc ca om. E vorba de mult mai mult. Valori morale, niște principii de viață bine definite, muncă multă, modestie și absența autosuficienței în tot ceea ce faci. Așa se construiește un om frumos din toate punctele de vedere, cred eu”, a mai povestit Bianca.

Acum, tânăra îndrăgostită de fizică a obținut un internship la o firmă din Cluj. Face design de circuite electronice. Atipic pentru o fată, o normalitate, însă, pentru Bianca. Și o provocare. Zilnic. Își dorește să devină inginer. Face pași mărunți, dar siguri în această direcție. Muncește pentru ca visurile să îi devină realitate.

O întreb, evident, de ce nu a fost tentată să plece la studii „în afară”. Sau de ce nu, acum, odată ce a terminat șefă de promoție una dintre cele mai grele facultăți nu vrea să meargă să lucreze în străinătate. Îmi răspunde la fel de sincer că pentru ea familia înseamnă totul. Nu ar concepe să stea departe de părinți, rude, prieteni. Sau de prietenul său Laurențiu, absolvent de „Caragiale” și el, șef de promoție și el al Facultății de Automatică și Calculatoare, tot din Cluj.

„Mi-ar plăcea să merg la cursuri de perfecționare, nu știu, în Germania, Spania. Însă mereu să revin acasă. Nu vreau să muncesc pentru străini. Vreau să fac ceva bun aici, în țara mea. Sunt nenumărate oportunitățile și aici. Important e să vrei să să lupți pentru a-ți atinge obiectivele. Da, e nevoie de curaj, de determinare, voință și, nu în ultimul rând, credința că lucrurile sunt făcute să se întîâmple. Tu decizi dacă bine sau rău”, a conchis tânăra ploieșteancă.