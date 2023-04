Pățania unui ploieștean în Serbia: ”Mi-au furat 2500 de euro, iar polițiștii lor mi-au cerut translator!”

Florin Iordache a avut parte de o experiență neplăcută în vacanța de Paște. În drum spre Croația, ploieșteanul s-a oprit în capitala Serbiei, Belgrad. Aici i-a fost furată echivalentul a 2000 de euro. Dincolo de prejudiciu, Florin Iordache a fost șocat de reacția polițiștilor sârbi, care refuzau să-i înregistreze plângerea!

Ceea ce trebuia să fie, de Paște, o vacanță de vis pentru familia Iordache, din Ploiești, s-a transformat într-un coșmar. Florin a povestit pentru Observatorul Prahovean ce i s-a întâmplat.

”Joi dimineață am plecat cu familia, cu mașina, spre Croația, unde aveam rezervată cazarea pentru vacanța de Paște. Fiind un drum lung, ne-am oprit, pentru o noapte, în Capitala Serbiei, Belgrad. Am rezervat cazarea la un hotel din zona centrală, care avea și parcare, iar seara am plecat cu familia să luăm cina. Ca să nu mai am grija mașinii, am luat un autobuz, pentru cinci stații. Era destul de aglomerat, iar un individ, care la prima vedere mi s-a părut amabil, dorind să ne ajute cu bagajele, a stat aproape de mine. Rememorând acum evenimentele, acesta profita de fiecare frână pentru a se apropia și mai mult. Deși am stat aproape non-stop cu mâna pe borsetă, unde aveam banii cash, echivalentul a 2000 de euro, nu am simțit când mi-a furat întreaga sumă” susține Florin Iordache.

După ce a luat masa la restaurant, unde a plătit cu cardul, Florin a folosit același traseu de autobuz pentru a reveni la hotel.

”Soția mi-a atras atenția asupra acestui fapt pentru că i-a reținut figura, iar când am ajuns la hotel și am căutat cheia de la cameră am constatat că nu mai aveam banii în borsetă. După ce am depășit șocul, am cerut la recepție ajutor să sun la poliție, însă am fost refuzat. Mi-au spus că nu vor să apară polițiștii la hotelul lor și să mă duc eu la cea mai apropiată secție, ceea ce am și făcut” își continuă Florin relatarea.

Ajunși la secția de poliție, membrii familiei Iordache au fost tratați cel puțin ciudat.

”Deși toate mașinile de poliție erau parcate în fața sediului și afară ploua nici măcar nu ne-au dat voie să intrăm în clădire. Vorbeau cu noi doar în sârbă și rusă. La un moment dat un polițist care ieșea din tură a vorbit cu noi în engleză și ne-a spus că secția s-a închis! Deși i-am spus că ne-au fost furați banii de un individ care operează în autobuz și pe care îl pot recunoaște…Ne-a spus că trebuie să respectăm programul cu publicul, care este fix și să revină a doua zi dimineață la secție, dar cu un translator!” spune Florin.

După o noapte grea, în care abia a reușit să ațipească din cauza celor întâmplate, Florin a revenit la secția de poliție, unde i s-a spus că trebuie să aducă un translator pentru a putea depune plângere.

”În apropierea secției era un ghișeu la care lucra o doamnă. Spre bucuria mea, știa limba engleză, i-am povestit ce ni s-a întâmplat și a fost de acord să ne ajute. Ei bine, după ce doamna respectivă a avut un schimb de replici cu polițistul, ne-a spus că nu poate face pe traducătorul și a pleca pur și simplu. Am rămas mască! La un moment dat, un alt agent mi-a spus să mă duc la o altă secție de poliție și mi-a dat o adresă.

Când am ajuns acolo, am avut parte de același tratament. O doamnă în civil ne-a spus în engleză că trebuie să aducem un translator, așa că am ieșit în stradă și l-am adus la secție pe primul cetățean care știa engleză. Atunci, doamna respectivă l-a refuzat pe domnul respectiv și ne-a spus că poate face ea traducerea. Cât timp mi-a luat declarația, colegul ei care a scris-o în limba sârbă era foarte nervos și nemulțumit că era deranjat în timpul serviciului, având o atitudine bizară. Sincer să fiu nu am nicio garanție că declarația mea conține traducerea a ceea ce am spus” spune Florin.

Imediat după aceea, a fost poftit afară din secție, iar în urma lui ușa a fost încuiată.

”Doamna mi-a transmis să nu mă aștept la recuperarea banilor și că dacă într-o lună nu va fi identificat hoțul dosarul se clasează. Când i-am spus că individul poate fi găsit cu ajutorul camerelor video, mi-a spus că acestea nu funcționează” susține ploieșteanul.

Acesta și-a continua drumul spre destinația de vacanță din Croația, nu înainte de a fi martorul unui incident în trafic care l-a pus pe gânduri.

”Pe drumul spre graniță, la un moment dat m-a depășit o mașină, din care s-a aruncat o pungă, apoi mi-a frânat brusc în față. Norocul meu a fost că mergeam încet, din cauza gropilor și am reușit să evit impactul. Am ocolit mașina respectivă și mi-am continuat drumul. Când m-am uitat în oglindă am văzut că șoferul a întors în trombă și a plecat în sens opus. Cred că era o capcană” spune Florin.

Acesta a postat pe Facebook și o filmare din apropierea secției de Poliție din Belgrad în care a povestit ce i s-a întâmplat în Serbia: