Cum i-a răspuns Primăria Ploiești unei locatare care s-a plâns de lipsa căldurii și apei calde. ”Sunt indignată și scârbită” [Document]

O ploieșteancă s-a plâns Primăriei Ploiești de faptul că tremură în apartament de frig, iar apa caldă este livrată cu porția. Într-un răspuns semnat de edilul Andrei Volosevici, primăria recunoaște ”cu jumătate de gură” că nu au fost suficiente gaze pentru a livra agent termic la parametri normali, prevăzuți și în contractele încheiate cu asociațiile de proprietari. Reacția plătitoare de taxe și impozite locale a fost virulentă la adresa actualei administrații.

Scrisoarea deschisă a cititoarei

Bună ziua! Azi am primit acest răspuns de la Primăria Ploiești cu privire la căldura și apa caldă livrate sub parametri de Termo Ploiești și, sincer, habar nu am ce să fac cu el din cauza indignării!

Pe lângă faptul că mi se „reiterează” (preluat din scrisoare) niște platitudini, nu mi se spune nimic concret, nici măcar nu își cer scuze pentru situația creata, nu spune ce are de gând, nu promite măcar ceva chiar dacă știm toți că nu se va ține de cuvânt.

Bine că doamna care semnează adresa are grijă de fiecară dată să-mi trimită cearceaful prin care spune că „Prezentul mesaj constituie o informație confidențială și este proprietatea exclusivă a Primăriei Municipiului Ploiești”.

Păi altceva mai știu? De ce nu ne spun care sunt cantitățile de gaze cumpărate, de ce nu a cumpărat suficiente, unde sunt fondurile alocate, dacă au fost alocate, dacă nu au fost de ce nu au fost, că poate i-a luat iarna prin surprindere, de ce nu ne spune când are de gând să intre in normal, de ce stăm toți în frig de atâta timp și ce vor să facă săptămânile viitoare, nimic!

Ba mai mult, am impresia că mă ia și peste picior la primul punct, că trebuie „îndeplinite condiții atât în ceea ce privește asigurarea parametrilor calitativi de funcționare ai punctului termic, cât și de funcționare a instalațiilor interioare”.

Să ne ducem noi să mai băgăm câte un buștean în soba celor de la punctul termic? Că îmi e greu să cred că un oraș întreg are țevile interioare înfundate și ne văităm doar de proști.

Și la ultimul punct, cel cu „operațiunile specifice”, e adevărat că nici măcar nu le fac ei și este serviciul externalizat? De ce pe vremea celor de la Veolia nu se întâmpla așa ceva? De ce nu s-a interesat din timp și s-a trezit că e august și nu are nici măcar apă caldă?

Nu asta înseamnă un gospodar, nu asta înseamnă un primar, nu așa se conduce un oraș cu aproape 200.000 de suflete și nu cred ca e normal să continuăm nici măcar până în primăvară așa!

Am făcut sesizare și la ANPC, încă nu am răspuns de la ei, dar nici nu mă aștept la ceva constructiv.

De ce nu au făcut ei public răspunsul, de ce a trebuit să mi se adreseze numai mie, de ce se semnează „cu stimă” dar se poarta așa față de noi? De ce nu își dă demisia dacă vede că e atât de urâtă treaba, că doar nu se punea problema că ar fi laș, când oricum le-a auzit pe toate din gurile noastre mai mult sau mai puțin oficial.

Îmi e scârbă de situația în care s-a ajuns, voi căuta metode și rezolvări personale deoarece văd că nici ceilalți ploieșteni nu prea se înghesuie să facă ceva, să îl intrebe cineva ceva, doar bombăne pe la colțuri neasumat, că pe „rețele” toți suntem zmei, în realitate suntem doar niște ignoranți delăsători incapabili să reacționăm pertinent în fața unor atentate inclusiv la sănătatea noastră și a copiilor noștri, nu numai asupra buzunarului nostru.

Daca ar fi să pic în paranoia aș crede că începe să se contureze vreun dosar de apar „suspiciuni de infarct” „tratate” în București, că în jegul ăsta de oraș nu ai unde să te duci nici măcar cu adulții la spital, nu mai zic de copii.

Norocul meu că nu pic decât pe gheața rezultată din ninsoarea de vineri dimineață despre care edilul nostru a auzit abia luni seară.