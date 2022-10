Povestea prahovencei care, din dorința de a-i rezolva problemele de imunitate ale copilului, și-a deschis o salină de suprafață, în Ploiești

Oana Cotorceanu este din Câmpina are 39 de ani și este mamă a doi băieței, de 7, respectiv 11 ani. Din cauza faptul că băiatul cel mic avea probleme cu imunitatea, Oanei i s-a recomandat să meargă puștiul la o salină de suprafață.

Beneficiile nu au întârziat să apară, așadar aceasta s-a decis să își deschidă propria salină, în Ploiești, pentru băiatul acesteia, dar și pentru comunitatea dornică să investească în prevenție.

Oana a întâmpinat o sumedenie de probleme cu mica afacere, probleme pe care le-a transformat în oportunități. Pandemia a ajutat-o pe antreprenoare să înțeleagă cât de dificil este să te ridici și să lupți atunci când, vreme de 2 luni, totul a fost blocat.

Își dorește ca tinerii să investească cât mai mult timp în dezvoltarea lor, să cunoască oameni noi și să se pregătească temeinic pentru ceea ce înseamnă lumea afacerilor.

În cadrul articolului, Oana vorbește despre beneficiile pe care le are o vizită într-o salină de suprafață și cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră. În interviu pune accent mai ales pe prevenție, aspect foarte rar întâlnit în viața de zi cu zi a unui oamenilor.

Oana, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Oana Cotorceanu este numele meu. Sunt managerul Salinei Himalaya din Ploiești. De profesie sunt filolog și absolventă a Facultății de Litere și Științe, specializarea Română-Engleză din cadrul Universității Petrol și Gaze, Ploiești. M-am născut în Câmpina și am copilărit în Valea Doftanei. Sunt căsătorită și sunt mamă a 2 baieti de 7, respectiv 11 ani.”

Cum ți-a venit ideea de a îți deschide o salină în Ploiești?

“Ideea unei saline de suprafață mi-a venit dintr-o nevoie personală. Aceea că, fiul cel mic se îmbolnăvea atât de des, că nu putea frecventa grădinița. Cea mai simplă viroză respiratorie la el se transforma în pneumonie. Pe baza analizelor am primit recomandare să mergem la imunologie, pentru că se credea că are o boală autoimună.

Dar, înainte să ajung la imunologie am căutat tot felul de remedii naturale, care să-l ajute să treacă mai ușor peste aceste viroze și răceli sezoniere. Știind de la bunica că sarea are nenumărate beneficii pentru bolile aparatului respirator, am frecventat 3 săptamâni, zi de zi, o salină de suprafață din Ploiești, dar și din orașul Corbeanca.

După această cură, fiul meu nu s-a mai îmbolnăvit timp de 6 luni. Asta în condițiile în care în fiecare lună mergea două zile la grădiniță și o lună stătea acasă. Văzând acest efect, miraculos pentru mine, și fiind în căutarea unui business, am decis să construiesc la Ploiești o salină de suprafață. O salină care să le fie de ajutor tuturor celor care au nevoie.”

În calitate de antreprenor, care sunt principalele greutăți cu care a trebuit să te confrunți?

“Pandemie a fost cea mai mare greutate pentru mine și afacerea mea. Dar, după ce am ieșit din acea perioadă, perioadă care a durat două luni, am realizat că pandemia a fost, de fapt, o provocare.”

Care este diferența dintre o salină de suprafață și o salină naturală ?

“Diferențele dintre o salină de suprafață și una naturală constau în faptul că în salina de suprafață nu avem disconfort termic, umiditatea este menținută în parametrii normali (45-60%), iar concentrația de aerosoli salini este de 8-10 ori mai mare decat într-o salină naturala.

Datorită aparaturii pe care o avem în dotare, omologată și certificată, 45 de minute petrecute la noi echivalează cu aproximativ 5 ore petrecute într-o salină de adâncime.

Ce activități au loc în salină? Povestește despre asta.

“În salină au loc activități conexe ședințelor noastre de haloterapie. Avem teatru pentru copii, ședinte de yoga, ședinte de terapie în grup sub îndrumarea unui phihoterapeut. Plus întâlniri de business, mastermind, ore de sport și Nirvana sub îndrumarea unui antrenor personal. Astfel, clienții noștri sunt învățați cum să combine exercițiile fizice cu o respirație corectă, diafragmatică.

Este o mare bucurie pentru mine să văd că unele grădinițe și afterschool-uri ne frecventează săptămânal și le mulțumesc educatorilor și părinților pentru că au ales prevenția.”

Cum anume percep ploieștenii salina? Ce feedback îți acordă?

“Ploieștenii au fost sceptici la început în a integra ideea de salină de suprafață. Mulți nu înțelegeau ce se întâmplă la noi, alții nu aveau încredere.

Dar, toate acestea până ne-au trecut pragul și au înțeles exact ce facem noi. Explicându-le în amănunt, văzând cum este înăuntru, simțind concentrația de aerosoli salini din interior și încet-încet, văzând și beneficiile.”

Faci parte din cea mai mare comunitate de business din Ploiești. Ce înseamnă acest lucru pentru tine?

“Da, am intrat în al treilea an de BIZZ CLUB, Ploiești. Intrarea în club a culminat cumva cu momentul în care pandemia «pusese stăpânire» pe mine și businessul meu. Și asta pentru că Ionuț Urzeală, deținătorul clubului, căruia îi mulțumesc, m-a vizitat la salină. Acesta a înțeles ce fac și a intuit în mine și afacerea mea un mare potențial.

Chiar dacă la acea vreme nu aveam bani de un membership, am ales calea educației antreprenoriale, a sprijinului unui grup care împărtășesc aceleași valori. Am ales conectarea cu alți oameni de afaceri, oameni care vin cu experiențele lor din care ai foarte multe de învățat.

Pentru mine întâlnirile săptămânale de la clubul oamenilor de business reprezintă contextul potrivit pentru dezvoltarea mea personală, dar și antreprenorială.”

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în calitate de antreprenor?

“Am învățat că nu este suficient să ai o idee bună ca un business să funcționeze. A fost dureros să aflu acest lucru pe propria piele. În același timp, m-a scos din zona de confort și din acel moment pot spune că am crescut pe toate planurile.”

Îi sfătuiești pe cei tineri să-și deschidă un business? De ce?

“Înainte de a-i sfătui să-și deschidă un business, i-aș sfătui să se gândească dacă sunt cu adevărat hotărâți să se lanseze în afaceri.

I-aș sfătui să își găsească o idee bună și să-și facă un plan foarte detaliat. Să-și evalueze riscurile și să participe la cursuri despre antreprenoriat, networking și chiar public speaking.”

De ce anume ai nevoie pentru a-ți menține business-ul viu?

“Pentru a-mi menține business-ul viu este nevoie de conectare. Conectare la clienți și nevoile lor, conectare la comunitatea din care facem parte, conectare cu oameni care gândesc și acționează într-un anumit fel. În plus, mai este nevoie și de autenticitate și de perseverență.”

Ce ai face dacă de mâine ar trebui să iei totul de la zero?

“As face același lucru. Singurul lucru pe care probabil l-aș schimba ar fi legat de procesul meu de învățare continuă. După ce am terminat facultatea, m-am angajat și am pus pe pauză procesul de învățare personală, pentru o perioadă, e adevărat. Am pierdut timp prețios, pe care dacă aș avea acum ocazia, l-aș fructifica la maxim.”

Cel mai mare vis al antreprenorului din tine?

“Cel mai mare vis al meu este să mă extind la nivel național, prin francizare.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Le mulțumesc prahovenilor care îmi trec zilnic pragul și care înțeleg ca a preveni este mult mai bine decât a trata. Iar pentru cei care nu au ajuns încă la noi, nu este târziu. O pot face oricând, în baza unei programări. Vor observa beneficii de la primele ședințe de haloterapie. “