Zece ani de nota 10 pentru Belle Languages. Dragoste și calitate

Recunosc, sincer, că mi-a fost greu să scriu acest text. Auzisem despre Belle Languages, însă nu știam foarte multe detalii. Așa că, am început să citesc despre acest centru și despre fondatoarea lui. Mi-am dat seama că nu are cum să-mi încapă, într-un singur articol, toate premiile, realizările și certificările câștigate de Belle Languages.

Pentru toți cei care o cunosc pe Tanți și centrul Belle Languages e inutil să le fac prezentarea lor. Pentru toți ceilalți, pot să subliniez două cuvinte: dragoste și calitate. Și am să explic în câteva rânduri de ce am ales aceste două cuvinte pentru a descrie Belle Languages.

Am aflat poveste Constanței, cea care a pus bazele Belle Languages. Pe scurt, am înțeles că drumul ei în viață a fost ghidat de dragoste și emoție, de ceea ce și-a dorit să facă, de ceea ce și-a permis să încerce, cu încredere și curaj.

Calitatea este cuvântul care consider că este caracteristic pentru Belle Languages, lucru confirmat clar de toate premiile, certificările și realizările dobândite în cei 10 ani de existență. Rețeta succesului acestui centru este, cred eu, combinarea dragostei cu calitatea.

Există multe centre în care se învață limbi străine. Întotdeauna succesul apare acolo unde se întâmplă lucruri ieșite din tipar, acolo unde există perseverență, acolo unde lucrurile se fac serios și cu pasiune.

În 2012, Belle Languages a pornit la drum cu 5 cursanți, iar astăzi, 10 ani mai târziu, centrul are aproape 4000.

În 2018, Belle Languages a fost premiat de către Cambridge University Press&Assessment ca fiind “Cel mai Bun Centru de Pregătire din România”- la categoria “Best Book User Cambridge University Press”.

În 2020, Belle Languages a fost desemnat “Inspired School”, prin programul educațional inițiat de către editura Fischer International și Asociația “Dan Voiculescu”.

În semn de apreciere și recunoastere a calității pe care Belle Languages o reprezintă, este dese ori invitat să participe la aniversările și evenimentele organizate de către Casa Regală a Marii Britanii, alături de Ambasada Marii Britanii la București și Consiliul Britanic. (ultimul eveniment de acest gen fiind Jubileul Majestății Sale, Elisabeta a II-a).

Cele enumerate mai sus sunt doar trei dintre cele mai importante evenimente din viața Belle Languages.

Perioada pandemiei a fost o provocare pentru toată lumea, inclusiv pentru Constanța: “Aș putea spune că sunt norocoasă: pandemia și-a spus cuvântul și în cazul nostru și a trebuit să ne mutăm într-un sediu mai mic decât cel dinainte. Pe toată perioada pandemiei mi-am perfecționat tehnicile de lucru, mi-am reînnoit certificările și am devenit mai bună în ceea ce înseamnă predarea limbii engleze pentru nivelurile C1 și C2. (În prezent mă pot lăuda cu un curs câștigat prin intermediul Consiliului Britanic la Cambridge).”

Stilul de predare de la Belle languages este unul aparte, personalizat pentru tipul fiecărui cursant și pentru nevoile lui. Mai mult, în centru nu se învață doar limba engleză sau germană, ci și cum să faci față unor provocări în viață, cum să ai încredere în tine, cum să fii responsabil și organizat, educat și riguros.

“Belle Languages nu înseamnă doar predarea unei limbi străine, ci ne place să ne mândrim cu faptul că putem crea oportunități pentru cei tineri, implicându-i în programele de voluntariat inițiate de către noi și partenerii noștri.”

Trebuie să menționez cele două “coduri” ale centrului, care m-au impresionat și despre care nu am mai auzit în alte insituții școlare, „Protecţia Copilului” şi „Codul de Comportament al Elevului la Ore”, asumate sub semnătură, reprezentând norme și conduită atât pentru profesori cât și pentru elevi.

Ideea înființării centrului nici măcar nu a fost a Constanței, ci a unor părinți ai căror copii i-au fost elevi și care au învățat cu drag limba engleză.

Pasiunea, devotamentul și felul în care a reușit să își construiască relațiile cu elevii în vederea obținerii performanței, au făcut ca numărul celor care au susținut înființarea centrului să fie cât mai mare.

“Constant am dovedit că 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗲 noastre educaționale se ridică la nivelul exigențelor internaționale. Chiar și în timpul pandemiei, solicitările au atins numărul 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺 admis, iar sălile de examene au devenit neîncăpătoare, respectând cu strictețe normele sanitare impuse”, ne-a spus Constanța.

Anul acesta Belle Languages a sărbătorit zece ani! Zece ani de nota 10, zece ani de performanță, zece ani de dragoste și calitate…: “Ne bucură faptul că an de an, sărbătorim majorate împreună, dar anul acesta a însemnat mai mult decât un majorat: am “absolvit” cursurile de limbă engleză cu cei care acum 10 ani, călcau timizi în sălile de clasă ale centrului și, doreau să învețe limba engleză alături de “Tanți”. Suntem convinși că certificatele obținute de-a lungul vremii alături de noi, le vor deschide uși și crea oportunități noi în viață”.

Nevoia de a vorbi o nouă limbă nu vine doar din dorința de a dobândi niște cunoștințe, ci din nevoia unei îmbunătățiri personale. Centrul Belle Languages se folosește de toate resursele, pentru a ajuta fiecare cursant să îşi îndeplinească visul. Metoda de predare are la bază emoția pentru că, într-un cadru relaxat, cald şi prietenos, în care nu există presiune sau comparație și în care poți greși ori de câte ori ai nevoie, poți învăța cu drag orice.

La mulți ani, Belle Languages!