La doar 15 ani, „lemevist” admis cu 10 și campion național la atletism

Mihai a terminat șef de promoție clasa a VIII-a și a știut că vrea să continue studiile liceale ca „lemevist”. Iar visul pentru care a muncit enorm i s-a împlinit.

Școala nu este unica preocupare a tânărului ce abia a împlinit 15 ani. Fiindcă nu îi place să irosească nicio secundă din viață, băiatul a ales să își încarce bateriile, dincolo de educație, prin sport. Și aici a făcut și face performanță.

Mihai Militaru a reușit, în doar doi ani de când practică atletismul, să devină campion național, cucerind aurul, în probele masculine de 100 și 200 de metri.

„M-am înscris la atletism dintr-o ambiție. Antrenorul meu, Gabriel Hurmuz, susține că sunt „talent pur” și că ar trebui să continui. Mi-a văzut, probabil, ambiția de care am dat dovadă când, la o competiție, mi s-a rupt pantoful special, cu cuie. Am alergat cu tălpica desprinsă. Nu m-am lăsat până nu am ajuns la finish. Vreau, în continuare, să fac performanță la școală, am ales profilul de mate -info, însă, îmi doresc să continui și cariera sportivă. Sunt genul de om determinat, care nu își abandonează niciun vis. De la părinți am învățat asta”, a povestit Mihai.