Povestea Plugului Tradițional Caritabil din Bucov. 25 de prahoveni au îmbinat tradițiile cu faptele bune, iar banii strânși vor ajunge la familii nevoiașe FOTO

Într-o lume și o perioadă în care mai toți ne gândim la propriul interes, sunt și oameni care aleargă pentru a le aduce un strop de bucurie și de bine unora dintre noi mai greu încercați. Iar demersul lor este unul demn de toată aprecierea ținând cont că se ocupă să readucă în prim-plan două valori aflate, cumva, pe cale de dispariție: tradițiile și omenia. Din această dorință, 25 de persoane au înființat Plugul Tradițional Caritabil de la Bucov.

În momentul în care le-am înaintat propunerea de a-i prezenta publicului larg, fiind un model de urmat și pentru alți doritori de a face bine, liderul grupului a spus că este de acord dar fără a nominaliza pentru că scopul nu este de a-și face reclamă, ci au pornit la acest drum în încercarea de a face ceva benefic pentru câteva zeci de copii din familii cu probleme financiare.

„Totul a început din ideea de caritabil si de continuare a tradițiilor de sărbători. Ideea am încercat să o punem în aplicare undeva la sfârșitul lunii noiembrie, adunându-ne câteva persoane, ulterior încercând și, totodată, reușind să atragem alți prieteni pe lângă noi, ajungând la un număr de 25 de persoane, fiecare dintre noi fiind dispus să ajute pe cât poate. Au fost achiziționate din banii pe care i-am strâns, inițial, costume naționale, brazii și toate accesoriile de care am avut nevoie”, ne-a declarat liderul Plugului Caritabil de la Bucov.

Mezinul grupului are doar 6 anișori, însă cei mai mulți membri sunt bărbați în toată firea cu vârste între 34-39 de ani.

Cu textul învățat ca la carte, cu toate momentele bine pregătite, bărbații au plecat prin comună să le ureze oamenilor de bine în anul care vine. O încântare pentru localnici care de multă vreme n-au mai avut de-a face cu un asemenea spectacol. Unii știau de inițiativa acestui grup de pe facebook, acolo unde a fost creată o pagină în care oamenii și-au promovat pas cu cu pas atât pregătirile, cât și intențiile pe care le au prin demersul lor. Au spus din start că nu vor să fie răsplătiți cu băuturi alcoolice, ci cu jucării, iar banii vor ajunge, cum am menționat și mai sus, la niște oameni care au mult mai mare nevoie de ei.

„Impactul asupra cetățenilor satului Bucov, sincer sa fiu, a fost mult peste așteptările noastre, având persoane care nu au fost acasă la momentul respectiv, dar au ținut să ne caute prin sat și să contribuie la această cauză, reușind să strângem o sumă considerabilă, undeva cu peste 50 % față de cele mai optimiste estimări. Nu vă puteți imagina fețele noastre și emoțiile, ale tuturor celorlalți când, la sfârșit, am tras linie și am văzut câți bani s-au strâns. Am ajuns la suma de 13500 de lei și o cantitate semnificativă de jucării”, ne-a mai spus liderul grupului.

Au fost însă și câțiva membri remunerați pentru zilele de urat. Este vorba despre copiii din grup, care au avut rolul urătorilor și cărora cei mari n-au vrut să le răpeasca bucuria recompensei muncii lor. Vor avea timp să înțeleagă cum stau treburile cu actele caritabile, iar dorința de a dărui va veni din partea lor atunci când vor simți să facă acest lucru.

Banii urmează să ajungă la familii nevoiașe cu copii, familii harnice, dar care au de trecut un anumit prag, iar pentru acest lucru au nevoie de o mână de ajutor. Momentan, încă nu au fost identificate suficiente cazuri în care cei 25 de bărbați vor să se implice, dar banii câștigați își vor găsi în această lună destinațiile potrivite.

„La momentul acesta nu avem încă identificate toate cazurile pe care dorim să le ajutăm, tocmai pentru că nu am știut ce sumă disponibilă vom avea, și nu puteam da iluzii deșarte copiilor. Sperăm ca până la jumătatea lunii Ianuarie să finalizam întreaga acțiune. Vom încerca să identificăm cazuri din satul nostru împreună cu unele cadre didactice din școală si din grădinița și împreună cu preotul satului”, a completat liderul Plugului Caritabil de la Bucov.

Sursa foto: facebook Plug Caritabil Bucov