”Las Bătrâni”, comuna în care oamenii sunt îngropați în noroi. ”Eu mor mâine, maică, dar mi-e milă de copiii ăștia…” VIDEO Reportaj

”Am scos țara din noroaie” a glăsuit, zilele trecute, premierul Viorica Dăncilă. Într-o comună din Prahova, cel mai bogat județ al țării cum le place politicenilor locali să se dea mari în campaniile electorale, noroiul acoperă tot. Ulițele, cizmulițele copiilor, hainele, sufletele, exact ca acum 100 de ani.

La sesizarea unor localnici, reporterii observatorulph.ro au ajuns în Bătrâni, comuna din Prahova cu cel mai mic număr de locuitori. Reînființată în 2005, localitatea are puțin peste 2000 de suflete. Cele mai multe trăiesc chinuite în noroiul din care guvernanții i-au scos doar la televizor.

VIDEO Reportaj observatorulph.ro

Cu excepția drumului județean care străbate comuna, niciun drum local nu este asfaltat. Din cauza lucrărilor de introducere a rețelei de apă și canalizare, începute acum vreo 12 ani, oamenii s-au trezit în noroiul în care stăteau până la glezne într-unul și mai mare, care le ajunge până la genunchi. Chiar și piatra pusă de-a lungul anilor pe ulițele lor a fost îngropată în clisa oribilă, unde doar puținii șoferi cu mașini 4x4 se încumetă.

”Eu mor mâine, maică, dar mi-e milă de copiii ăștia…”

”Nu ieșim din cizme de cauciuc decât vara, maică. În rest, uite așa umblăm, ca porcii, murdari de nămol. Care pleacă la oraș își lasă cizmele la vecinii din stația de microbuz. Eu o să mor mâine-poimâine, dar mi-e milă de copiii ăștia, care s-au născut și cresc în noroi, maică”, spune, cu lacrimi în ochi, tanti Maria (78 ani). A și uitat câți ani au trecut de când a văzut primii muncitori pe ulița ei, săpând la conducta de apă. ”Să tot fie vreo 10-12 ani” spune bâtrâna, care își aduce apa în curte tot de la fântâna din colțul străzii, așa cum au făcut părinții și bunicii săi. La Bătrâni, până și fântanile seacă în verile secetoase, chiar dacă este zonă de munte. Atunci, singura sursă de apă potabilă din Bătrâni este în Poiana Mare.

Un fiul al satului a tras, pe banii lui, o conductă de apă de munte

Aici, un fiu al satului a amenajat din banii lui o captare de apă. Sursa este sigură și verificată periodic prin analize de laborator, spun localnicii. ”Noroc cu Teo, că și-a făcut milă de noi și ne-a făcut cișmeaua asta. Are părinții aici și i-a ajutat. Băiatul ăsta a adus apa de la noi, din munte, că e foarte bună. Aud că ăștia de se chinuie să ne bage apă de vreo 10 zece ani o să aducă apa tocmai de la Măneciu. Ca să mai spele niște bani”, presupune un alt localnic. Ca și tanti Maria și-a pierdut orice speranță că va apuca ziua în care în casa lui îi va curge apă de la robinet.

Au trecut 12 ani de când a fost îngropată prima conductă de apă în Bătrâni. Nici acum nu e funcțională!

În 2007, în Bătrâni au început primele săpături pe ulițele care n-au ”văzut” niciodată asfaltul. Programul, intitulat ”introducere sistem de alimentare cu apă” a fost sistat ulterior din lipsă de fonduri. Nouă ani mai târziu, în 2016, apar alți muncitori care s-au apucat să bage o nouă conductă de apă și o alta de canalizare. De data aceasta, fondurile sunt asigurate de Ministerul Mediului, co-finanțareade la bugetul local fiind de 27%. Străzile sunt scormonite din nou, iar termenul de finalizare, decembrie 2018, prelungit cu un an.

Și acest termen pare nerealist având în vedere că primarul comunei, Gheorghe Necula, recunoaște că firma care a câștigat licitația, Direxi Impex SRL, ”n-are cu ce, domnule”. Motivul? Lucrarea evaluată în studiul de fezabilitate la nouă milioane de lei a fost câștigată la licitație cu șase milioane. Acum, crede primarul, conducerea SRL-ului cu sediul într-un apartament din Ploiești ”nu știe cum să iasă la vopsea”, mai ales că din proiect lipsesc până și materialele necesare pentru refacerea străzilor.

Primarul: ”Pe mine mă înjură lumea, chiar dacă și eu stau în noroi”

”Cred că le-am trimis peste 20 de notificări celor de la firma Direxi. Azi vin cu doi muncitori și un buldo, apoi dispar. Nu am vrut să anulez licitația pentru că pierdeam finanțarea. Eu am pus bani de-o parte pentru cota de finanțare, chiar dacă bugetul nu acoperă decât cheltuielile curente, Acum, ce să fac? Știu că pe mine mă înjură lumea, dar nu e vina mea! Și eu stau pe o stradă desfundată, am rugat pe cineva să-mi aducă niște piatră ca să pot ieși din curte. Conducta băgată în 2007 va fi integrată în viitorul sistem de alimentare cu apă” se plânge primarul Necula. Ne arată mașina, un Audi A6, murdar de noroi (sâc!)

De față cu reporterul observatorulph.ro, primarul o sună pe patroana firmei. Imediat ce află subiectul discuției, femeia ”pierde” semnalul la telefon. ”Alo, nu vă mai aud bine, vă sun eu imediat” se încheie brusc dialogul. N-a mai sunat...

Consilierul personal al primarului are salariu de 5000 de lei brut

Comună mică, salarii la primărie mari. Întrebat de observatorulph.ro de ce a angajat un pensionar pe post de consilier personal cu un salariu brut de peste 5.000 de lei, primarul susține că acesta a fost șeful fiscului din Vălenii de Munte și are experiența necesară pentru a-i face ordine în contabilitate și hârtii. ”Eu nu sunt contabil de profesie. Pe Jerje l-am adus că are experiență. Nu câștigă 5000, net are undeva la 3000 de lei. Cine l-a reclamat la dvs. are interes să dau prost la lume ca să nu mai ies primar. Dar știți ceva? Eu nu țin cu dinții de scuanul ăsta. Eu îmi câștig traiul dintr-o fermă de animale, pe care am dezvoltat-o cu multă muncă” spune edilul, al cărui salariu brut depășește 8000 de lei.