Ghiță Mureșan ajută un ploieșten, fost jucător al Asesoft, să-și vadă familia pentru ultima oară

Celebrul baschetbalist român Ghiță Muresan a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru un fost jucător al Asesoft Ploiești. Constatin Palai a câștigat în 2005 cu echipa Asesoft FIBA EuroCup Challenge, acum fiind bolnav de cancer în fază terminală.

Ghiță Mureșan vrea să strângă 10.000 de dolari pentru ca Palai Constantin să poata reveni în România, la Ploiești, pentru a-si vedea familia înainte să moară acasă.

AICI se pot face donaţii.

"Cu durere in suflet fac apel la dumneavoastra sa-l ajutam pe fostul meu coleg din echipa nationala de basket a Romaniei, Constantin Palai, care sufera de cancer terminal.

Constantin se afla in Florida, a cheltuit ultimii bani pe doctori si medicamente si mai are o singura dorinta: sa revina in Romania, sa-si revada parintii pentru ultima data si sa moara acasa.

Constantin are nevoie de bani pentru a calatori, impreuna cu sotia care ii administreaza perfuziile. Fac apel la dumneavoastra sa contribuim la un fond comun de 10,000 de dolari, necesar pentru ca calatoria sa fie organizata in conditiile necesare pentru starea sa medicala.

Este important sa-l ajutam imediat, pentru ca doctorii ii mai dau doar doua luni de viata. Contribuind la acest fond, ajutati un om deosebit sa-si traiasca ultimele clipe, alaturi de cei dragi", a declarat Ghiță Mureșan, potrivit prosport.ro.

Acesta a donat deja primii 1000 de dolari.