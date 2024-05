Directorul CSM Ploiești, acuzat că a ”confiscat” stadionul Ilie Oană. ”A dat ordin să evacueze Muzeul Petrolului”

O emisiune pe teme sportive, înregistrată în studioul amenajat în zona Muzeului Petrolului din incinta stadionului Ilie Oană, ar fi declanșat o reacție virulentă a directorului Clubului Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, Dănuț Burghelea. Asta deoerece, printre invitați, s-a numărat Dragoș Măchițescu, unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului și adversar politic al primarului Andrei Volosevici. Edilul este cel care l-a numit șef la CSM pe Burghelea după ce i-a devenit consilier personal.

Astăzi, Dragoș Măchițescu a postat pe Facebook un mesaj acid la adresa șefului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, după ce a participat la emisiunea pe teme sportive ”Arena Prahoveană” realizată de jurnalistul Marian Pușcaș.

Contactat de Observatorul Prahovean, Măchițescu a povestit ce s-a întâmplat: ”După emisiune, a venit domnul Titel Arsene și ne-a spus că a fost sunat de domnul Burghelea să evacueze în 24 de ore toate spațiile, inclusiv Muzeul Petrolului! Asta deoarece spionii pe care îi are Burghelea la stadion i-au spus că am fost invitat la Arena Prahoveană, unde am discutat exclusiv de sport, nu de politică! Este incredibil cum astfel de indivizi au luat deja templul fotbalului petrolist pe persoană fizică!”.

Realizatorul emisiunii sportive, Marian Pușcaș, a confirmat informația.

”Noi, în emisiune, am discutat despre reacția suporterilor Petrolului, despre ce se întâmplă la alte echipe din fotbalul mare. La finalul înregistrării am aflat că studioul trebuie evacuat. Nici nu știu dacă emisiunea va mai fi difuzată. Sunt surprins de această decizie pentru că vineri ar fi trebuit să fac o emisiune despre mai multe proiecte privind hipodromul din Ploiești, iar acum trebuie să-mi anunț invitații că nu se mai poate. Eu făceam această emisiune pro bono”, a declarat Pușcaș pentru Observatorul Prahovean.

Titel Arsene a refuzat să comenteze ce i s-a întâmplat, dar a lăsat de înțeles că cel mai probabil se va retrage din activitate.

Arsene este o figură emblematică a vieții prahovene, fiind cunoscut mai mult pentru funcția de administrator al stadionului Ilie Oană din Ploiești.

Acesta a reușit, în condiții financiare precare, să mențină stadionul și mai ales gazonul la condițiile impuse de FRF și UEFA.

Dar, dincolo de funcții și responsabilități, Constantin Titel Arsene este unul dintre cei mai aprigi susținători ai Petrolului Ploiești, mergând la meciurile echipei încă de când era copil.

Observatorul Prahovean a încercat să-l contacteze pentru un punct de vedere și pe directorul CSM Ploiești, însă acesta nu a răspuns.

Postarea lui Dragoș Măchițescu: