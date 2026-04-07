Șoferii mai au de așteptat. Din lipsa banilor, drumul Câmpina–Cornu nu se redeschide până la Paști, așa cum s-a promis

Circulația pe drumul surpat de la ieșirea din Câmpina spre Cornu (Bulevardul Carol I – DJ 101R, cartier Câmpinița) nu va fi reluată până la Paști. Asta cu toate că termenul fusese avansat de către președintele Consiliului Județean Prahova. Virgiliu Nanu a anunțat marți, 7 aprilie 2026, că lipsa bugetului aprobat la nivel național este motivul principal al întârzierii lucrărilor de reparații.

Autoritățile susțin că, din punct de vedere tehnic, proiectul este pregătit. Documentațiile și studiile au fost finalizate, iar soluția pentru refacerea drumului este stabilită. Cu toate acestea, lucrările nu pot începe din cauza lipsei finanțării.

„Am promis că vom reda circulația pe drumul surpat de la Câmpina până la Paști. Astăzi trebuie să spun deschis că acest lucru nu mai este posibil. Știu cât de mult contează acest drum pentru fiecare dintre voi. Este una dintre ieșirile principale spre Valea Prahovei și știu că fiecare zi de întârziere înseamnă ocoluri, timp pierdut și nervi.

Tocmai de aceea am fost acolo, am cerut soluții rapide, am împins lucrurile înainte și am tratat acest obiectiv ca prioritate.

La nivelul județului Prahova, bugetul nu este încă aprobat, din cauza întârzierilor de la nivel central. Suntem deja în luna aprilie, iar această situație blochează investițiile pe care le aveam pregătite pentru a începe.

În cazul acestui drum, documentațiile și studiile sunt finalizate, soluția tehnică este stabilită, însă fără resursele financiare nu putem demara lucrările.

Nu este o explicație care să aline disconfortul, dar este realitatea în care lucrăm. Când la nivel local ești pregătit să începi, iar deciziile de la centru întârzie, efectele se văd direct în viața oamenilor.

Vreau să fie foarte clar: nu renunțăm și nu lăsăm lucrurile în așteptare. Presiunea rămâne constantă pentru deblocarea situației. În momentul în care bugetul va fi aprobat, lucrările vor începe imediat, fără întârzieri din partea noastră”, a transmis Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova.

„Îmi asum faptul că termenul anunțat inițial nu mai poate fi respectat. În același timp, vă asigur că tot ceea ce ține de Consiliul Județean Prahova este pregătit. Implicarea noastră rămâne aceeași până când acest drum va fi refăcut corect și în siguranță”, a mai precizat Nanu.

Acesta a ținut să dea asigurări că proiectul nu a fost abandonat și că, imediat după aprobarea bugetului, lucrările vor începe fără alte întârzieri.

Reamintim faptul că, în noaptea de marți spre miercuri, 27–28 ianuarie 2026, drumul Câmpina–Cornu s-a prăbușit. Tronsonul a fost închis circulației rutiere și pietonale până la remediere.