Accident pe Șoseaua Vestului din Ploiești. O mașină a intrat în tramvai [FOTO]

Un accident rutier produs marți, 7 aprilie, pe Șoseaua Vestului din Ploiești, a afectat circulația tramvaielor de pe traseul 102, după ce o mașină a intrat într-un tramvai.

Incidentul s-a produs în sensul giratoriu din zona podului peste calea ferată, de lângă magazinul Lidl Vest.

Potrivit martorilor, un șofer nu a acordat prioritate unui tramvai și a intrat cu mașina în mijlocul de transport în comun.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.