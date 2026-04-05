Observatorul Prahovean

Incendiu puternic la o locuință din Balta Doamnei. Intervin mai multe echipaje de pompieri

Autor: Observatorul Prahovean
pompieri
foto cu caracter ilustrativ

Un incendiu a izbucnit, duminică, la o locuință particulară din comuna Balta Doamnei, satul Bara, mobilizând mai multe echipaje de intervenție.

UPDATE: ora 17.38

Incendiul a fost lichidat, pompierii lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia. ISU Prahova a transmis imagini de la intervenție. Vezi galeria foto de la finalul articolului.

Știrea inițială:

La fața locului au fost trimise echipaje ale Detașamentului 2 Ploiești, care intervin cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, în sprijin acționează și pompierii de la Punctul de Lucru Balta Doamnei, cu o autospecială de stingere.

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă violent la nivelul acoperișului locuinței, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Flăcările s-au extins și la anexe gospodărești, afectând o zonă de circa 50 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul în urmă cu puțin timp, limitând extinderea acestuia. Pentru asigurarea necesarului de apă, la intervenție a fost trimisă și o autocisternă de la Detașamentul 2 Ploiești.

La acest moment, intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru lichidarea completă a focarelor și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

