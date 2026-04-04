Tânăr reținut după ce a fost prins băut și fără permis la volan, pe DN1, în Sinaia [VIDEO]

Un tânăr de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sinaia, după ce a fost depistat conducând fără permis și sub influența alcoolului, pe DN1.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 aprilie, în jurul orei 07:00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sinaia, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care circula prin stațiune.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul, un tânăr din județul Giurgiu, conducea pe DN1, din direcția Bușteni către Comarnic. Mai mult, acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au observat că bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Urmează ca, în cursul zilei de 5 aprilie, acesta să fie prezentat procurorilor, care vor decide ce măsură preventivă va fi luată în continuare.

Cercetările sunt în desfășurare, într-un dosar penal deschis pentru conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.