Restricții pe podul peste râul Prahova, pe DC 103, în satul Stejaru din comuna Brazi

Sunt restricții de circulație pe podul care traversează râul Prahova, pe drumul comunal 103, în satul Stejaru, comuna Brazi.

Măsura a intrat în vigoare de vineri, 3 aprilie 2026, ora 10:00, și se aplică pe termen nedeterminat, până la noi dispoziții.

Limitări pentru vehiculele de peste 3,5 tone

Potrivit anunțului oficial, pe acest tronson vor avea acces doar autovehiculele cu masa totală de până la 3,5 tone. În plus, pentru toate vehiculele care tranzitează zona a fost impusă o limită maximă de viteză de 30 km/h.

Restricțiile vizează, în principal, protejarea structurii podului și prevenirea unor eventuale incidente, în condițiile în care circulația intensă sau traficul greu pot afecta siguranța construcției.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, o dată până la care restricțiile vor rămâne în vigoare, acestea urmând să fie menținute până la o nouă decizie.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp rutele alternative, mai ales în cazul transporturilor de marfă sau al vehiculelor de mare tonaj.