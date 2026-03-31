Șeful ARR, fost șef de cabinet al lui Grindeanu, reținut de DNA. Peste jumătate de milion de euro găsiți în casa acestuia

Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), a fost reținut de procurorii anticorupție pentru 24 de ore, marți, au declarat surse judiciare pentru site-ul de investigații Snoop. În plus, potrivit surselor, la perchezițiile efectuate la domiciliul său au mai fost găsiți încă 150.000 de euro, pe lângă cei 350.000 de euro.

Cristian Anton a fost reținut pentru 24 de ore, la finalul audierilor de la sediul DNA București. La domiciliul oficialului, anchetatorii au găsit circa 350.000 de euro (77.000 de lei, restul în euro). O parte din banii găsiți de procurori la perchezițiile din locuința șefului Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, erau puși în cutii de pantofi.

Ulterior, au mai fost găsiți încă 150.000 de euro, au dezvăluit surse judiciare. Suma totală găsită la perchezițiile de la domiciliul său este de aproximativ 500.000 de euro.

Potrivit surselor Snoop, în dosarul DNA de corupție sunt vizate 12 persoane, inclusiv Cristian Anton, șeful ARR, pentru infracțiuni de corupție și asimilate:

luare de mită

dare de mită

trafic de influență

constituire de grup infracțional organizat

divulgare de informații nedestinate publicului

Ei sunt suspectați de procurori că au luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști din transportul de marfă.

Potrivit Snoop, Cristian Anton a declarat venituri din cinci surse: de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași, într-o sumă totală de 637.000 de lei, adică 125.000 de euro – altfel spus, peste 10.000 de euro pe lună.

Cristian Anton, în prezent șef al Autorității Rutiere Române (ARR), este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, fiind șef de cabinet în perioada în care liderul PSD era ministru al Transporturilor.