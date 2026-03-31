Fetiță de 12 ani folosită la plasarea banilor falși în Drobeta Turnu Severin. Un bărbat a fost reținut

Un caz grav a fost descoperit de polițiști în Drobeta-Turnu Severin, unde o fetiță de doar 12 ani a fost folosită de un bărbat pentru a introduce în circulație bani falși.

- Publicitate -

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 47 de ani care îi oferea minorei bancnote false de 100 de lei și o trimitea aproape zilnic la cumpărături în magazinele din cartier.

Schema era simplă: copilul cumpăra produse alimentare de valoare mică, între 10 și 20 de lei, iar restul primit de la comercianți ajungea ulterior la bărbatul care îi dădea banii.

- Publicitate -

Prin această metodă, suspectul reușea să pună în circulație bancnote contrafăcute, folosindu-se de faptul că minoră ridică mai puține suspiciuni.

Polițiștii au efectuat percheziții la locuința bărbatului, unde au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă.

Oamenii legii încearcă acum să stabilească proveniența banilor falși, existând suspiciuni că în spatele cazului ar putea exista o rețea mai amplă de falsificatori.

- Publicitate -

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică dacă și alte persoane sunt implicate în această activitate ilegală.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.