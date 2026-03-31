Redacția Europa Liberă se închide, după opt ani. „Restul e arhivă”

Marți, 31 martie 2026, redacția Europa Liberă se închide, după opt ani. Aceasta este ultima zi în care Europa Liberă va mai publica în România. Arhiva va rămâne însă la dispoziția cititorilor.

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. În anul 2018 a revenit în România, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Europa Liberă s-a lansat având-o la conducere pe Sabina Fati. După doi ani, postul de director al publicaţiei a fost preluat de jurnalista Elena Vijulie.

„De la reînființarea din 2019 și până la închidere, în martie 2026, Europa Liberă România a publicat 52.341 de articole.

Unele articole au dus la schimbări legislative. Altele au forțat autorități să dea răspunsuri. Altele au adus informații pe care nimeni nu le făcuse publice.

Toate au pornit de la aceeași întrebare simplă, pe care un jurnalist o pune și atunci când știe că răspunsul va fi incomod: ce se întâmplă aici, de fapt?”, au scris cei de la Europa Liberă.

„Europa Liberă România a investigat în ultimii ani cum e cheltuit banul public, cum funcționează instituțiile și ce se întâmplă acolo unde statul eșuează. Unele articole au schimbat legi.

Altele au deschis anchete sau au contribuit la salvarea de vieți. Multe au setat agenda publică. Acest text nu este un bilet de adio. Este o trecere în revistă a subiectelor care au contat, dar și a unor întrebări la care – spre frustrarea noastră – nu am obținut răspunsuri”, au mărturisit jurnaliștii.

„Restul e arhivă”

„Cele 52.341 de articole publicate de Europa Liberă România rămân accesibile, integral, oricui vrea să le citească, să le verifice sau să continue de unde am rămas noi”, a anunțat în încheiere, Europa Liberă.