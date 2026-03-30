Incendiu la o locuință din comuna Talea. Nu sunt raportate victime

Pompierii militari prahoveni intervin în această seară pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Talea.

La fața locului acționează pompieri din cadrul Punctului de Lucru Comarnic, dar și de la Detașamentele Sinaia și Câmpina, cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autocisternă pentru asigurarea necesarului de apă, precum și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă generalizat, fiind afectată o locuință cu regim de înălțime P+1, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Intervenția este în dinamică.

Pompierii acționează, în continuare, pentru limitarea propagării acestuia la construcțiile învecinate și lichidarea tuturor focarelor.

Până în acest moment nu au fost raportate victime. Revenim cu informații în funcție de evoluția situației operative.