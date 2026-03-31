Ziua Jandarmeriei Române, sărbătorită la Ploiești și Bucov prin evenimente dedicate publicului

Sâmbătă, 4 aprilie, ploieștenii sunt invitați să ia parte la o serie de manifestări organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, în două locații din județul Prahova.

Evenimentele vor debuta la ora 11:00, în Parcul Memorial Constantin Stere, unde participanții vor putea descoperi tehnica și echipamentele utilizate de jandarmi în misiuni, dar și detalii despre oportunitățile unei cariere militare. Activitățile se vor desfășura aici până la ora 14:00.

Programul va continua începând cu ora 16:00, în Parcul Regele Mihai I (Sala Sporturilor), unde vizitatorii vor avea din nou ocazia să interacționeze direct cu jandarmii și să afle mai multe despre activitatea acestora, într-un cadru deschis și prietenos.

Evenimentul își propune să aducă mai aproape de comunitate oamenii din spatele uniformei bleu-jandarm și să ofere o experiență interactivă pentru toate vârstele.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să petreacă împreună această zi specială dedicată Jandarmeriei Române.