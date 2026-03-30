Accident în Ploiești. Un șofer de 84 de ani a lovit două persoane aflate pe trecerea de pietoni

Luni, 30 martie 2026, a avut loc un accident rutier în Ploiești, pe Bulevardul Republicii. În urma acestuia două persoane, dintre care un minor, au ajuns la spital.

Din primele informații, a reieșit faptul că că un bărbat de 84 de ani ar fi condus un autoturism pe Bulevardul Republicii din municipiu. În timpul deplasării, acesta ar fi acroșat o femeie de 70 de ani și un minor de 9 ani, care traversau pe trecerea de pietoni.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a pietonilor, care au fost transportați la o unitate medicală în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.