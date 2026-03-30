Vânt, ploi și ninsori până marți dimineață. Cum va fi vremea în Ploiești

ANM a emis o nouă informare meteorologică valabilă la acest început de săptămână. În următoarele zile vremea se va menține rece, vor fi ploi moderate cantitativ, iar vântul va bate cu mutare în majoritatea regiunilor.

În intervalul 30 martie, ora 10:00 – 31 martie, ora 10:00, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

Cum va fi vremea în Ploiești

În Ploiești, luni, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă de marți dimineață va fi de 4…6 grade