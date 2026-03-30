Accident cu cinci morți în Cluj. Două camioane și un autoturism implicate în coliziune

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni dimineață, 30 martie, în județul Cluj, în zona localității Sânpaul, pe DN 1F, unde au fost implicate două camioane și un autoturism.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în urma impactului au fost înregistrate șase victime, dintre care cinci au rămas încarcerate în autoturism, fiind în stare critică. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și SAJ, fiind solicitat și un elicopter SMURD pentru transportul de urgență al răniților.

Ulterior, salvatorii au anunțat că cele cinci persoane încarcerate nu au mai putut fi salvate, acestea suferind leziuni incompatibile cu viața.

Intervenția a fost una complexă, pompierii acționând pentru descarcerarea victimelor dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Din primele date, toate cele cinci victime decedate erau bărbați.

Traficul rutier pe DN 1F a fost complet blocat pe ambele sensuri, circulația fiind deviată pe rute ocolitoare stabilite de polițiști.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Exclusiv

Un bijutier din Ploiești ține vie o meserie rară de peste 30 de ani

Marius Nica Marius Nica -
Pe bijutierul Mihail Haraba (53 de ani) îl găsiți...

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

Hand Made România: Locul din Ploiești unde mai găsești ii și produse românești lucrate manual

Corina Matei Corina Matei -
Într-o lume invadată de „chinezării” de proastă calitate, de...

Provocarea Observatorul Prahovean

