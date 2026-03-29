Tichetele pentru creșă ar urma să crească la 740 de lei/lună. Când se aplică majorarea

Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților salariați ar putea crește în perioada următoare, de la 710 lei la 740 de lei pe lună, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Muncii.

- Publicitate -

Majorarea ar urma să intre în vigoare începând cu luna aprilie 2026 și să se aplice inclusiv în lunile august și septembrie, dacă actul normativ va fi adoptat în forma propusă, potrivit digi24.ro.

Creșterea este rezultatul indexării cu rata inflației, conform legislației în vigoare. Calculul efectuat de autorități a indicat o valoare de 739,76 lei, sumă care a fost rotunjită la 740 de lei.

- Publicitate -

În prezent, valoarea maximă a tichetelor de creșă este de 710 lei pe lună, nivel stabilit pentru începutul anului 2026.

Cine beneficiază de tichete de creșă

Tichetele de creșă sunt acordate de angajatori părinților care nu se află în concediu pentru creșterea copilului și care utilizează servicii de îngrijire, precum creșele sau bonele autorizate. Acestea sunt oferite lunar, în format electronic, pe baza documentelor prevăzute de lege.

Deși nu sunt supuse contribuțiilor sociale, tichetele sunt impozitate cu 10%. În plus, legislația permite, ca alternativă, plata directă a contravalorii acestora către creșe sau furnizori de servicii similare, însă această opțiune nu este încă aplicabilă din cauza lipsei normelor de implementare.

- Publicitate -

Tichetele de creșă reprezintă un beneficiu extrasalarial acordat la decizia angajatorului și sunt destinate acoperirii costurilor serviciilor de îngrijire timpurie pentru copii.