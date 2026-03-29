Au început lucrările de asfaltare pe A0, între DN1 Otopeni și DN1A Buftea. Când se va circula

Constructorul a început lucrările de asfaltare pe tronsonul cuprins între DN1 (Otopeni-Corceanca) și DN1A (Buftea-Mogoșoaia), de pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a transmis că se lucrează cu două eșaloane de asfalt simultan.

- Publicitate -

Scrioșteanu, a publicat în această săptămână noi imagini de pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0.

Acesta a mai precizat că se execută lucrări pe întregul amplasament al șantierului, iar mobilizarea constructorului este una foarte bună.

- Publicitate -

Tronsonul cuprins între DN1 – DN1A va fi dat în trafic în vara acestui an, iar până la sfârșitul anului se va circula între DN1A -DN7 – A1.