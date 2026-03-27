Un accident rutier în care a fost implicat un camion și un microbuz în care se aflau 14 elevi a avut loc în această dimineață pe DN 7 București-Pitești în localitatea Tărtășești din județul Dâmbovița.
Potrivit ISU Dâmbovița, accidentul a avut loc în jurul orei 07:49. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul județului Dâmbovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate 11 echipaje SMURD, 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport persoane și victime multiple, precum și 1 punct medical avansat.
Totodată, la fața locului acționează și cinci ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost alertat și elicopterul SMURD.
În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, cinci victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare, respectiv 4 minori și 1 adult, șoferul microbuzului
Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Pitești, circulându-se alternativ.