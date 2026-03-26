Rulotă incendiată într-o curte din Mizil, două persoane reținute. Care a fost motivul distrugerii

Polițiștii din Mizil au reușit să facă lumină într-un caz de distrugere prin incendiere și violare de domiciliu. În noaptea de 17-18 martie o rulotă aflată într-o curte din Mizil a fost distrusă după ce două persoane i-au dat foc. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere (vezi video la finalul articolul).

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că principalii suspecți sunt din Videle, judetul Teleorman, iar astăzi, polițiștii din Prahova au descins la adresele lor.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că autorii au recurs la acest gest pentru a se răzbuna în urma încheierii unei relatii pe care un bărbat în vârstă de 70 de ani din Videle ar fi avut-o cu o femeie în vârstă de 40 de ani din Mizil.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au dispus, la data de 26 martie 2026, măsura reținerii pentru 24 de ore față de două persoane, respectiv un bărbat și un minor în vârstă de 16 ani, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 17/18 martie 2026, pe fondul unui conflict interpersonal, persoanele cercetate s-ar fi deplasat pe raza orașului Mizil, unde ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil, provocând ulterior incendierea unui bun prin utilizarea de substanțe inflamabile.

În vederea documentării activității infracționale, la data de 26 martie 2026, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Teleorman, activitățile au beneficiat de sprijinul a două echipaje din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate mai multe mijloace materiale de probă, apte să contribuie la aflarea adevărului și la consolidarea probatoriului.

De asemenea, au fost depistate trei persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv un bărbat și doi minori, cu vârste de 16 ani și 15 ani.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii, cu respectarea garanțiilor procesuale prevăzute de lege.

Față de bărbat și minorul de 16 ani a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând a fi prezentați unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii altor măsuri preventive.