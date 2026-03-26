Guvernul a adoptat OUG pentru carburanți. De când se aplică reducerile

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care declară oficial stare de criză pe piața carburanților și introduce o serie de măsuri menite să limiteze creșterea prețurilor la benzină și motorină. Deciziile vor fi aplicate de la 1 aprilie până la 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire, potrivit digi24.ro.

Trebuie precizat că OUG-ul privind prețurile carburanților a fost adoptat fără avizul Consiliului Legislativ. Acest aviz ar urma să fie emis în cursul zilei de astăzi.

Potrivit documentului analizat în ședința Executivului, principala măsură vizează plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din anul 2025, pe întreg lanțul, de la rafinare și distribuție până la vânzarea finală la pompă.

În paralel, autoritățile vor limita exporturile de motorină și țiței, acestea urmând să fie realizate doar cu acordul statului, pentru a proteja piața internă și a evita eventuale blocaje de aprovizionare.

Ordonanța introduce și sancțiuni pentru operatorii economici care nu respectă regulile. Amenzile pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri în cazul exporturilor neautorizate, iar depășirea plafonului de adaos comercial va fi sancționată cu penalități între 0,5% și 1%.

Totodată, companiile din domeniu vor fi obligate să transmită lunar autorităților date detaliate privind formarea prețurilor și nivelul adaosurilor comerciale, măsură care urmărește creșterea transparenței în piață.

Decizia Guvernului vine în contextul unor scumpiri accelerate la carburanți, generate de evoluțiile internaționale și de tensiunile din piața petrolieră, care au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la pompă în ultimele săptămâni.

În paralel, Executivul ia în calcul și un al doilea pachet de măsuri, care ar putea include reducerea accizelor la carburanți, o decizie ce ar urma să fie analizată în perioada următoare.