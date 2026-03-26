Trafic îngreunat pe drumul Ploiești-Târgoviște din cauza unui accident

Joi, 26 martie 2026, traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN72, Ploiești – Târgoviște, din cauza unui accident rutier, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit sursei citate, traficul se desfășoară dirijat, alternativ, pe DN 72 Ploiești – Târgoviște, între localitățile Săcueni și Răzvad, județul Dâmbovița.

Cauza o reprezintă un ansamblu auto care a rămas imobilizat pe carosabil după ce a fost implicat într-o coliziune față-spate cu două autoutilitare.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime. Potrivit IGPR, se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 11.30.