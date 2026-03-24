Mașină răsturnată pe A3 București-Ploiești. Trafic îngreunat spre capitală

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe autostrada A3 București-Ploiești în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat un autoturism.

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe carosabil.

Benzile II și III ale se sensului de mers spre București sunt blocate în zona km 16, pe raza localității Ștefăneștii de Jos.

În urma evenimentului o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale la fața locului, urmând a se stabili dacă e necesar transportul la spital.

Se circulă dirijat pe prima bandă și pe cea de urgență, estimându-se reluarea în condiții normale după ora 08.30.