Cum s-a produs accidentul de la Cioceanu. Șoferul era beat și nu avea permis

Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, la intersecția străzilor Mărășești și Torcători din Ploiești.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la fața locului a fost identificat conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 65 de ani, care se deplasa pe strada Mărășești. Ajuns la intersecția cu strada Torcători, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism aflat staționat la semaforul electric din intersecție.

În urma impactului, mașina condusă de bărbat a fost proiectată în gardul unui imobil din zonă.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul bărbatului de 65 de ani rezultatul a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.