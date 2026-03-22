Accident la Cioceanu, în Ploiești: o mașină a rupt poarta unei case

Un accident rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona intersecției de la Cioceanu, după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil.

UPDATE Cum s-a produs accidentul de la Cioceanu. Șoferul era beat și nu avea permis

Potrivit primelor informații furnizate de martori, autoturismul se deplasa pe strada Torcători, dinspre Bulevardul Mărășești către strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Imediat după intersecția de la Cioceanu, șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în gardul unei proprietăți.

În urma impactului, poarta imobilului și o parte din gard au fost distruse.