Dezlegările și vrăjitoriile promovate online sunt fraude. Avertismentul Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă Română atrage atenția asupra unui fenomen tot mai răspândit în mediul online: conturi false care folosesc în mod abuziv imaginea unor preoți, maici sau monahi pentru a cere bani în schimbul unor practici precum „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități oculte.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhia Română, aceste practici nu au nicio legătură cu învățătura creștină și nu sunt susținute de Biserică, fiind considerate înșelătorii.

Reprezentanții BOR subliniază că astfel de tentative de fraudă au apărut recent pe rețelele sociale, unde persoane necunoscute pretind în mod fals că reprezintă clerul și solicită bani de la credincioși.

- Publicitate -

„Biserica Ortodoxă Română nu practică și nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învățăturii de credință creștine și spiritualității ortodoxe”, se arată în comunicatul oficial.

Patriarhia face apel la prudență și recomandă credincioșilor:

să nu trimită bani către persoane sau conturi neoficiale;

să verifice autenticitatea paginilor care invocă numele unor parohii sau mănăstiri;

să se adreseze direct unităților bisericești cunoscute pentru donații;

să sesizeze autoritățile în cazul unor posibile fraude.

Totodată, reprezentanții BOR atrag atenția că orice asociere între aceste practici și activitatea Bisericii este falsă și neavenită.

- Publicitate -

Caz concret de înșelăciune

Avertismentul vine și în contextul unor cazuri recente. O femeie a fost cercetată după ce ar fi obținut mii de lei de la o persoană, pretinzând că poate realiza ritualuri religioase pentru rezolvarea unor probleme personale.

În final, Biserica Ortodoxă Română îndeamnă la informare corectă și responsabilitate, subliniind că sprijinul oferit lăcașurilor de cult sau persoanelor aflate în nevoie trebuie făcut transparent și doar prin canale oficiale.