Cum arată trenul de mare viteză care se află în teste în România. Odată intrat în circulație, va trece și prin Ploiești

Un tren de mare viteză, produs de compania poloneză PESA, se află în prezent în teste în România, în cadrul unui amplu program de modernizare a transportului feroviar.

Potrivit libertatea.ro, noile rame electrice fac parte dintr-un contract încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, care prevede achiziția a zeci de trenuri moderne, atât pentru rute regionale, cât și pentru curse InterRegio.

Cum arată noile trenuri

Trenurile de tip PESA ELF.EU sunt compuse din trei module și pot transporta aproximativ 238 de pasageri. Interiorul este configurat modern, cu scaune dispuse în sistem 2+2, dar și cu zone flexibile, adaptate pentru diferite tipuri de călători.

Acestea sunt primele unități livrate de producătorul polonez către operatorii feroviari din România și marchează un pas important în înnoirea materialului rulant, considerat învechit în multe zone ale țării.

Vor circula și prin Ploiești

Important pentru călătorii din Prahova este faptul că aceste trenuri vor circula pe rute importante din țară, inclusiv pe magistrala care leagă Bucureștiul de Brașov și mai departe de vestul țării.

În contextul proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare, coridorul principal avut în vedere pentru trenurile rapide leagă Constanța de București, Brașov, Cluj-Napoca și Oradea.

Astfel, odată introduse în circulație, noile trenuri ar urma să fie văzute și în gările din Prahova, oferind condiții mai bune de transport și timpi de parcurs reduși.

Teste înainte de introducerea în circulație

În această perioadă, trenurile sunt supuse unor teste tehnice în România, inclusiv la Centrul de Testări Feroviare de la Făurei, pentru a verifica performanțele și compatibilitatea cu infrastructura existentă.

După finalizarea acestor probe, trenurile vor fi introduse treptat în circulație, urmând să deservească rute intens circulate și să contribuie la creșterea vitezei și confortului în transportul feroviar din România.

