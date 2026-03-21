Ultimele zile pentru reducerea de 10% la impozite. Cât pot pierde contribuabilii care nu își plătesc taxele la timp 

Românii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a beneficia de reducerea de 10% la plata impozitelor locale, facilitate acordată de autorități celor care își achită integral obligațiile fiscale până la data de 31 martie 2026, inclusiv.

- Publicitate -

Potrivit digi24.ro, bonificația se aplică exclusiv contribuabililor care plătesc integral impozitele aferente întregului an. Cei care aleg varianta plății în două tranșe, până la 31 martie și 30 septembrie, nu mai beneficiază de această reducere.

Economii de sute de lei pentru cei care plătesc anticipat

Diferențele pot fi semnificative. De exemplu, pentru un impozit anual de 1.000 de lei, plata integrală până la termenul limită reduce suma la 900 de lei, ceea ce înseamnă o economie de 100 de lei.

- Publicitate -

În schimb, cei care nu respectă termenul pierd automat bonificația și vor trebui să achite integral suma datorată.

Penalități pentru întârzieri

După 31 martie, impozitele pot fi plătite în continuare, însă fără reducere. Mai mult, dacă nici termenele legale de plată nu sunt respectate, contribuabilii riscă să plătească dobânzi și penalități de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației fiscale în vigoare.

Autoritățile subliniază că plata anticipată nu este obligatorie, însă reprezintă o oportunitate reală de economisire pentru contribuabilii care își gestionează din timp obligațiile fiscale.